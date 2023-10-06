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В Казани открыли центр уличного гандбола и баскетбола

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Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Дело»
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На набережной реки Ноксы в Казани открылся центр уличного гандбола и баскетбола. Об этом сообщили в компаниях «Сибур» и «Дело», которые создали спортивный объект.

В рамках церемонии открытия на гандбольной площадке была организована тренировка для юных гандболистов, которую провел спортивный директор Федерации гандбола России Дмитрий Бочарников и игроки гандбольного клуба «Зилант». На баскетбольной площадке состоялся мастер-класс с участием спортсменов казанского баскетбольного клуба «УНИКС».

Площадь центра составила почти 3 тыс. кв.м. Инфраструктура включает три площадки для занятий активными видами спорта и четыре трибуны для зрителей. На территории комплекса оборудованы гандбольные ворота, антивандальные баскетбольные стойки. Также на площадках предусмотрено специальное акриловое покрытие для игровых видов спорта.

Отмечается, что спортивные объекты стали частью многофункционального пространства, основная идея которого — объединение природы и человека.

«Программа «Сибура» по развитию баскетбола в России является ярким примером комплексного подхода компании к решению социально значимых проблем: от проектов, направленных на развитие юных спортсменов и повышение квалификации тренеров, до улучшения спортивной инфраструктуры», — отметил старший менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике «Сибура», заслуженный мастер спорта РФ Сергей Быков.

По словам вице-президента по связям с общественностью ГК «Дело» Марии Кобзевой, группа «на протяжении нескольких лет спонсирует федерацию и крупнейшие гандбольные клубы страны». В 2022 году по инициативе председателя совета директоров ГК «Дело», председателя Высшего Совета Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва был возрожден казанский «Зилант». Созданный совместно с партнерами мультиспортивный комплекс «сделает спорт доступнее для жителей одного из ключевых регионов» присутствия компании, подчеркнула Кобзева.

Как отметил Бочарников, гандбол всегда был визитной карточкой Казани. По его мнению, строительство современного уличного центра будет способствовать появлению новых талантливых воспитанников, которые в будущем могут пополнить как состав «Зиланта», так и национальной сборной России.

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