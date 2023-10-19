Во Всемирные игры дружбы включили 30 видов спорта

Соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. Об этом глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил 19 октября президенту РФ Владимиру Путину на полях форума «Россия — спортивная держава».

«По примерным расчетам будет около 10 тыс. спортсменов, около 200 дисциплин. 247 наград — их количество увеличится», — заявил Кремлев.

Он уточнил, что из 30 видов спорта, включенных в программу предстоящих игр, 20 являются олимпийскими и 10 — неолимпийскими, кроме того, еще 14 видов находятся на рассмотрении.

Всемирные игры дружбы впервые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Планируется, что летний турнир будет проходить один раз в четыре года.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми 19–21 октября. Помимо пленарного заседания с участием президента, также состоится несколько десятков сессий, среди которых обсуждение развития массового и детского спорта, а также интеграции новых регионов страны.

Также на полях форума Кремлев выступил с инициативой о возобновлении спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024-ого Годом спорта. В ответ на это Путин заявил, что считает это предложение хорошей идеей.

Кроме того, на пленарном заседании спортивного форума глава государства заявил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году. Он подчеркнул, что эта сфера является одним из главных государственных приоритетов, а также одной из важнейших составляющих национальных целей развития.