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Украина назвала отказ от Игр дружбы условием допуска россиян к Олимпиаде

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Фото: AP/Daniel Cole
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Атлеты из России и Белоруссии, допущенные к Олимпийским играм в Париже, должны подписать документ, обязывающий их отказаться от участия в Играх дружбы. Об этом 5 апреля заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.

«Атлеты из обеих стран, России и Белоруссии, должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы ради участия в Олимпийских играх в Париже», — цитирует его газета Le Monde.

По словам Бедного, важно, чтобы российские спортсмены «не чувствовали себя желанными гостями во Франции».

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Ранее, 2 апреля, в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала, что западным государствам выгодно, чтобы российские спортсмены не приезжали на Олимпийские игры в Париже. По ее мнению, даже если один атлет из России приедет в нейтральном статусе на Олимпиаду в Париж, интерес к нему будет прикован в большей степени, чем к Олимпийским играм в целом.

В тот же день стало известно, что российские гребцы не примут участия в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх из-за дискриминационных условий.

21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 14 по 29 сентября в 2024 году. Соревновательная программа будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов.

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