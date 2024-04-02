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Российские гребцы не примут участия Олимпиаде в Париже

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Российские гребцы не примут участие в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации гребного спорта России (ФГСР).

«Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства, в такой постановке вопроса положительного решения быть не может», — заявил президент ФГСР Алексей Свирин.

Он добавил, что сложившаяся ситуация противоречит всем спортивным нормам и законам, а спортсмены тяжело это переживают.

Кроме того, в сообщении указывается, что тренерский штаб сборной команды и спортсмены на общем обсуждении приняли решение не участвовать в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже «на условиях-обязательствах, обозначенных Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) и Международным олимпийским комитетом (МОК)».

С 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде пройдет европейская квалификационная регата. Финальную квалификационную регату с 19 по 21 мая будет принимать швейцарский Люцерн.

Парижское окно: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2024
Глава ОКР считает, что участие спортсменов в Играх может привести к нарушению законодательства РФ

Ранее, 31 марта, мэр Парижа Анн Идальго заявила о нежелании видеть россиян и белорусов на Олимпиаде. При этом она добавила, что украинские спортсмены и весь украинский народ может «чувствовать себя в Париже как дома».

26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нужно уважительно относиться к решению россиян выступать на Олимпиаде, потому что у них может не быть другого шанса.

21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет политический заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что МОК уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 марта заявил, что ограничения со стороны МОК в отношении российских спортсменов ущемляют их интересы. Он добавил, что МОК не требует от России подписания никаких дополнительных бумаг в связи с ограничениями и это позитивная информация. В Кремле продолжатся наблюдения за ситуацией вокруг решений МОК по вопросу участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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