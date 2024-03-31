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В Париже заявили о нежелании видеть россиян и белорусов на Олимпиаде

Мэр Парижа: российским и белорусским спортсменам в городе будут не рады
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Фото: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
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Российским и белорусским спортсменам будут не рады, если они приедут, чтобы принять участие в Олимпийских играх этим летом. Об этом 30 марта заявила мэр Парижа Анн Идальго.

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — приводит слова Идальго газета La Monde.

Она также отметила, что Франция встретит украинцев «как героев».

«Можете чувствовать себя в Париже как дома», — добавила мэр, обращаясь к украинцам.

La Monde указывает, что подобные высказывания противоречат заявлениям Международного олимпийского комитета и французских властей. Как отмечает газета, видеозапись с высказыванием мэра Парижа распространяется в проукраинских каналах в соцсетях. В мэрии Парижа на запрос издания с просьбой прокомментировать слова Идальго не ответили.

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Ранее, 26 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нужно уважительно относиться к решению россиян выступать на Олимпиаде, потому что у них может не быть другого шанса.

21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет политический заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что МОК уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, указал на то, что действующие руководители МОК и федераций погружают мировое спортивное движение в кризис.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что комитет создал для российских спортсменов невыполнимые условия отбора на Игры в Париже. Он добавил, если у спортсменов есть возможность участвовать в соревнованиях, ею стоит воспользоваться.

19 марта директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод сообщил, что организация не допускает российских и белорусских спортсменов к участию в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Решение вопроса об участии спортсменов в церемонии закрытия Игр будет принято чуть позже.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 марта заявил, что ограничения со стороны МОК в отношении российских спортсменов ущемляют их интересы. Он добавил, что МОК не требует от России подписания никаких дополнительных бумаг в связи с ограничениями и это позитивная информация. В Кремле продолжатся наблюдения за ситуацией вокруг решений МОК по вопросу участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

Еще в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) проработать варианты участия спортсменов из России в Олимпиаде 2024 года.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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