В Госдуме указали на выгоду Запада от неучастия спортсменов РФ в ОИ-2024

Западным государствам выгодно, чтобы российские спортсмены не приезжали на Олимпийские игры в Париже. Об этом 2 апреля с беседе с «Известиями» заявила олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Для них выгодно, чтобы мы не приехали. Они будут делать всё, чтобы мы не приехали, а МОК (Международный олимпийский комитет. — Ред.) будет демонстрировать всячески позитив, что мы хотим хоть кого-то видеть в хоть каком-то статусе, понимая, что, скорее всего, этого не случится. Но они свою миссию выполнили — например, один потенциальный спортсмен с российским паспортом или белорусским оказался на Олимпиаде», — сказала она.

Журова отметила, что понимает мэра Парижа Анн Идальго, которая ранее заявила, что российским олимпийцам не будут рады на Играх. Даже если один атлет из России приедет в нейтральном статусе на Олимпиаду в Париж, интерес к нему будет прикован в большей степени, чем к Олимпийским играм в целом.

«Околоолимпийские темы это называется. Их будут обсуждать больше, чем саму Олимпиаду, а зачем это городу-организатору?» — заключила депутат.

Ранее в этот день стало известно, что российские гребцы не примут участие в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже из-за дискриминационных условий участия спортсменов из РФ.

20 марта Журова сказала «Известиям», что требования МОК к российским спортсменам — это беспрецедентная дискриминация, таких ограничений еще не принимали в адрес ни одной из стран мира. Она также считает, что спокойная реакция российской стороны на ситуацию с МОК — верная позиция.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения со стороны МОК в отношении российских спортсменов ущемляют их интересы. Он добавил, что МОК не требует от России подписания никаких дополнительных бумаг в связи с ограничениями и это позитивная информация.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.