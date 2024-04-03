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Мишустин указал на политическое давление на МОК

Мишустин: МОК находится под серьезным политическим давлением
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Фото: ТАСС/LAURENT GILLIERON
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Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации находятся под серьезным политическим давлением и препятствуют участию российских спортсменов во всемирных соревнованиях, заявил 3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В этой ситуации мы активно развиваем новые форматы соревнований, проводим Игры стран СНГ, Российско-китайские игры, игры «Дети Азии», в Екатеринбурге прошел фестиваль студенческого спорта», — добавил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства РФ в Госдуме.

Он подчеркнул, что наиболее ярким событием стали «Игры будущего» — уникальный мультиспортивный турнир, свободный от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов.

Правительство России будет и дальше создавать условия для того, чтобы спортсмены «могли показать свои лучшие результаты в состязаниях с достойными соперниками», резюмировал премьер-министр.

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Накануне пранкеры Вован и Лексус от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой МОК Томасом Бахом. В ходе разговора Бах рассказал, что комитет выступает «категорически против» организуемых Россией «Игр дружбы», а также сообщил, что в 2023 году в МОК «позаботились» о том, чтобы Игры БРИКС в Южной Африке не имели резонанса в мире спорта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя признание Баха, отметила, что президент МОК вступил «в политико-административный и преступный сговор» с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях. Она также назвала эту ситуацию «Уотергейтом» для МОК.

Ранее, 21 марта, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

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