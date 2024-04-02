Вован и Лексус опубликовали пранк с главой МОК Томасом Бахом

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Видео их беседы опубликовано 2 апреля.

Основной темой разговора стал заговор западных стран в отношении Игр дружбы в России, о котором в ходе предыдущего пранка рассказал глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Бах тоже стал уговаривать «африканского политика» помешать африканским странам отправить своих спортсменов на Игры дружбы.

«Мы выступаем категорически против этих игр. И если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны», — заявил чиновник.

В частности, для этого он предложил пранкерам заручиться для срыва Игр дружбы поддержкой Панафриканского парламента.

По словам Баха, в 2023 году в МОК уже «позаботились» о том, чтобы Игры БРИКС в Южной Африке не имели резонанса в мире спорта. Теперь же в случае участия иностранных спортсменов в Играх дружбы те рискуют поставить под вопрос свое выступление на Олимпиаде, считает глава комитета.

Он также указал на то, что на уровне МОК существует специальная наблюдательная комиссия, которая в сотрудничестве с некой независимой компанией отслеживает публичные заявления спортсменов в интернете и СМИ. В том случае, если они показывают поддержку российского правительства, им запрещают принимать участие в Олимпийских играх.

Ранее, 21 марта, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.