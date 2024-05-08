МИД РФ потребовал соблюдения гумправа от Израиля в связи с операцией в Рафахе

Операция Израиля в Рафахе на юге сектора Газа создает дополнительный дестабилизирующий фактор на Ближнем Востоке, РФ требует соблюдения международного гуманитарного права. Об этом 8 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Практически полностью разрушена гражданская инфраструктура [в секторе Газа]. Обстановка усугубляется отсутствием устойчиво функционирующих каналов доставки гуманитарной помощи», — прокомментировала она военные действия Израиля в Рафахе.

На юге сектора Газа на данный момент находится около 1,5 млн мирных жителей, подчеркнула Захарова. На сегодняшний день палестинское население находится «на грани голода».

«Россия также прилагает необходимые усилия по освобождению удерживаемых в Газе россиян, граждан других стран. Сложившаяся ситуация подтверждает позицию нашей страны о необходимости <...> приступить к созданию условий для налаживания прямого диалога между палестинцами и израильтянами», — отметила она.

Накануне вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил, что военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является новым военным преступлением государства против человечества. По словам Йылмаза, Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет делать «всё возможное», для того чтобы гарантировать, что «израильское правительство, нарушающее международное право, предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание».

До этого стало известно, что многие местные жители Рафаха в ожидании перемирия начали его праздновать, однако уже ночью город подвергся ударам со стороны Израиля. По словам журналиста Маравана Исбаиты, люди в Рафахе «празднуют фактически под огнем», потому что они уже давно ждут перемирия между сторонами конфликта. Позже, 7 мая, ЦАХАЛ подтвердила, что взяла под контроль контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» в секторе Газа.

6 мая ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону. The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа, чтобы оказать давление на палестинское движение ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.