Арестованному во Владивостоке американцу грозит до пяти лет лишения свободы

Военнослужащий из США украл деньги у своей подруги, с которой познакомился в Республике Корея, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

«10 апреля мужчина приехал к знакомой в дальневосточную столицу. Позже у заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что американец был задержан в гостинице. Он собирался вылететь домой и уже приобрел авиабилеты.

Ранее в этот день пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева сообщила «Известиям», что 34-летний американский сержант Гордон Блэк был арестован на два месяца.

В представительстве МИД РФ во Владивостоке также сообщили, что 34-летний Гордон Блэк должен был покинуть Южную Корею по окончании командировки и возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе, однако решил отправиться в Россию по собственной инициативе.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что факт задержания американского солдата на территории России известен властям США. Кроме того, официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Госдеп США оказывает задержанному консульскую поддержку. Она отметила, что Россия проинформировала Соединенные Штаты о задержании американского военнослужащего во Владивостоке.