Задержанного во Владивостоке солдата ВС США арестовали на два месяца

Задержанный во Владивостоке 34-летний американский сержант Гордон Блэк был арестован на два месяца. Об этом 7 мая сообщила «Известиям» пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

«До 2 июля военнослужащий будет находиться в первом СИЗО во Владивостоке», — сказала она.

Отмечается, что заседание суда по избранию меры пресечения состоялось в пятницу, 3 мая. Слушания по делу о краже не назначались.

О задержании в РФ американского военного стало известно накануне, 6 мая. Отмечалось, что военный проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

По информации источника «Известий», военнослужащий, приехавший из Южной Кореи во Владивосток, был задержан за избиение женщины и кражу 200 тыс. рублей. Отмечается, что военный познакомился с жительницей Владивостока в интернете.

В представительстве МИД РФ во Владивостоке также сообщили, что 34-летний Гордон Блэк должен был покинуть Южную Корею по окончании командировки и возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе, однако решил отправиться в Россию.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что факт задержания американского солдата на территории России известен властям США. Кроме того, официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Госдеп США оказывает задержанному консульскую поддержку. Она отметила, что Россия проинформировала Соединенные Штаты о задержании американского военнослужащего во Владивостоке.