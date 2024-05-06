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NBC News заявил о предположительном задержании в РФ американского военного

NBC News: в России задержали, предположительно, военного из США за кражу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Предположительно, военнослужащий США задержан в России по подозрению в воровстве, куда он по собственной инициативе прибыл из Южной Кореи, сообщил 6 мая телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

«В выходные в России был задержан американский солдат», — сказано в материале.

Как отмечается, военный проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и поехал в Россию по собственной инициативе.

«Солдата обвиняют в краже у женщины», — сказано в сообщении.

По информации источника «Известий», военнослужащий, приехавший из Южной Кореи во Владивосток, задержан за избиение женщины и кражу 200 тыс. рублей. Отмечается, что военный познакомился с жительницей Владивостока в интернете.

«Приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тыс. рублей и алкоголь», — сообщил источник.

Ранее, 20 февраля, ФСБ задержала в Екатеринбурге гражданку России и США, которая с начала спецоперации по защите Донбасса собирала деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Ее заключили под стражу.

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