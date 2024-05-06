В Белом доме заявили об осведомленности о задержании военного США в РФ
Факт задержания американского солдата на территории России известен властям США. Об этом 6 мая на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он подтвердил, что в правительстве знают об этой информации. Однако Кирби не стал уточнять детали.
«Этот вопрос лучше задать нашим коллегам из министерства обороны», — добавил он, трансляция велась на официальном Youtube-канале.
Ранее в понедельник NBC News заявил о предположительном задержании в РФ американского военного. Как отмечается, военный проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и поехал в Россию по собственной инициативе. По информации источника «Известий», военнослужащий, приехавший из Южной Кореи во Владивосток, задержан за избиение женщины и кражу 200 тыс. рублей. Отмечается, что военный познакомился с жительницей Владивостока в интернете.