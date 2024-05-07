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В Пентагоне сообщили о консульской поддержке задержанного в РФ военного США

Пентагон: США оказывают консульскую поддержку задержанному в России военному
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Фото: REUTERS/Tom Brenner/File Photo
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Россия проинформировала США о задержании американского военнослужащего во Владивостоке. Об этом 6 мая сообщила «РИА Новости» официальный представитель Пентагона Синтия Смит.

«2 мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинениям в преступном поведении. Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», — отметила она.

Также Смит заявила, что американская армия проинформировала о случившемся семью военнослужащего. По ее словам, Госдеп оказывает задержанному консульскую поддержку. При этом никаких дополнительных сведений представитель не сообщила, объяснив это тем, что «вопрос деликатный».

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Ранее, 6 мая, стало известно о предположительном задержании в РФ американского военного. Как отмечается, военный проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

По информации источника «Известий», военнослужащий, приехавший из Южной Кореи во Владивосток, задержан за избиение женщины и кражу 200 тыс. рублей. Отмечается, что военный познакомился с жительницей Владивостока в Интернете.

Позднее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что факт задержания американского солдата на территории России известен властям США.

В представительстве МИД РФ во Владивостоке также сообщили, что 34-летний Гордон Блэк должен был покинуть Южную Корею по окончанию командировки и возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе, однако решил отправиться в Россию.

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