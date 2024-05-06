Силы ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом 6 мая сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что киевский режим пытался атаковать территорию региона с помощью дронов самолетного типа. Их уничтожили около 17:30.
О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Ранее в этот день украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 42 пострадали. Следственный комитет РФ расследует обстоятельства удара.
Также в течение дня в регионе были уничтожены беспилотники. Это произошло около 14:00, 14:40, 15:20, а также 17:00. Кроме этого, удар дроном был нанесен по окраине Шебекино, в результате которого пострадала женщина. При обстреле села Никольское погиб мирный житель.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.