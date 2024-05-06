Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило 6 мая Минобороны России.
Военное ведомство уточнило, что атака была пресечена около 14:40 мск.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.
Ранее в этот день средства ПВО сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над этим регионом. Атака была пресечена около 14:00.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 мая также сообщил, что украинский беспилотник атаковал окраину города Шебекино. Пострадала мирная жительница, у нее осколочные ранения нижней конечности.
Кроме того, в этот же день украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет РФ расследует обстоятельства удара.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.