Число пострадавших при атаке БПЛА в Белгородской области возросло до 42
До 42 человек возросло количество пострадавших при атаке дронами по Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 6 мая помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 42 человека получили ранения, среди них трое детей», — сообщил помощник главы Минздрава.
32 пострадавших, в том числе дети, госпитализированы, 10 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Врачи оценивают состояние 26 пострадавших как средней степени тяжести, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.
«К сожалению, шесть человек погибли на месте», — сказал Кузнецов.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Оказание помощи под личный контроль взял глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Ранее в этот день Кузнецов сообщил о 40 пострадавших при атаке дронов в Белгородской области.
6 мая дроны ВСУ атаковали в Белгородской области две «Газели» и легковой автомобиль ГК «Агро-Белогорье», в которых на работу ехали сотрудники свинокомплекса. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавшие получили осколочные ранения.
Тогда же в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что ведомство расследует удар дронов и найдет виновных в совершении этого преступления.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.