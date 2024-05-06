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Атака дронов ВСУ на Белгородскую область. Главное

Шесть человек погибли и 40 пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
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Фото: t.me/belgorod01
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 мая предприняли атаку на Белгородскую область с помощью беспилотников. Украинские дроны-камикадзе атаковали несколько автомобилей агропромышленного предприятия «Агро-Белогорье», специализирующегося на производстве свинины. Региональные власти сообщили о жертвах среди мирного населения. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Что известно об атаке ВСУ на Белгородскую область

По заявлению губернатор региона Вячеслава Гладкова, атаке подверглись две «Газели» и гражданский легковой автомобиль в Борисовском районе.

Как уточнили в пресс-службе компании, нападение произошло около 07:00 мск на автодороге Грайворон — Березовка — Белгород в районе села Грузское. В машинах ехали сотрудники свинокомплекса.

По последним данным, шесть человек погибли. Еще 40 получили ранения, среди них трое детей.

«30 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно. К сожалению, шесть человек погибли на месте», — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при ударе.

При этом в пресс-службе «Агро-Белогорье» прежде заявляли о семи погибших.

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СК займется расследованием атаки ВСУ под Белгородом

Расследованием атаки на Белгородскую область займется Следственный комитет (СК) России. В ведомстве заявили, что установят личности причастных к атаке.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Семьям жертв атаки на Белгородскую область выплатят по миллиону рублей

Близким погибших сотрудников «Агро-Белогорье» выплатят денежную компенсацию от организации в размере 1 млн рублей. Для пострадавших работников предусмотрены выплаты от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

В начале апреля в компании сообщали, что начиная с середины марта 2024 года предприятия холдинга регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. В связи с этим на усиление мер безопасности приграничных производственных площадок было выделено свыше 50 млн рублей.

В том же месяце стало известно, что правительство России выделит более 2 млрд рублей из Резервного фонда на реконструкцию, модернизацию, расширение или покупку новых производственных мощностей для промышленных предприятий, пострадавших от обстрелов.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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