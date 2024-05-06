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Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области

Гладков: мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села Никольское Белгородской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В селе Никольское Белгородской области мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 6 мая глава региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель», — говорится в Telegram-канале губернатора.

Предварительно, ранения получила также восьмилетняя девочка. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в детскую областную клиническую больницу, врачи оказывают ей всю необходимую помощь, сообщил Гладков.

Также в селе различные повреждения зафиксированы в 14 частных жилых домовладениях и одной квартире. Осколками посечены легковой автомобиль и трактор.

«Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории продолжается», — резюмировал губернатор Белгородской области.

Три атаки дронов ВСУ под Белгородом: семеро погибших и десятки раненых
Среди пострадавших трое детей

Ранее в этот день украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 42 пострадали. Следственный комитет РФ расследует обстоятельства удара.

Также в течение дня в регионе были сбиты несколько беспилотников, это произошло около 14:00, 14:40, а также 15:20. Кроме того, украинские формирования нанесли удар дроном по окраине Шебекино, в результате которого пострадала женщина.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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