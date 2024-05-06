Силы ПВО сбили еще два беспилотника над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника над Белгородской областью. Об этом 6 мая в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что киевский режим пытался атаковать регион с помощью дронов самолетного типа. Около 15:20 их уничтожили.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее в этот день украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 42 пострадали. Следственный комитет РФ расследует обстоятельства удара.
Также в течение дня в регионе были сбиты несколько беспилотников. Это произошло около 14:00 и 14:40. Кроме этого, удар дроном был нанесен по окраине Шебекино, в результате которого пострадала женщина.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.