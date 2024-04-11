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Сотрудники МЧС выехали в село под Курганом для проверки данных о прорыве плотины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сотрудники МЧС России выехали в село под Курганом для проверки информации о прорыве плотины. Об этом 11 апреля сообщили в региональном главке министерства.

Отмечается, что специалисты направились в деревню Передергину Кетовского округа Курганской области.

«Информацию выехали проверять», — сказали в ведомстве ТАСС.

Также «Известия» показали кадры с места прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, который произошел 5 апреля.

«Ширина размытого участка — примерно 50 м. Справа от меня находятся те самые дома, которые первыми попали под удар стихии. Сейчас вода остановлена, всю ночь здесь работа тяжелая техика. Место засыпали валунами и щебнем разной фракции», — рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

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Режим ЧС в Курганской области ввели 8 апреля. В тот же день глава МЧС России Александр Куренков отметил, что министерство старается предотвратить развитие опасной паводковой ситуации в регионе и для этого направило туда аэромобильные группировки уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники.

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