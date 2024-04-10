В Курганской области из-за паводка подтоплено более 180 домов и 280 участков
Более 180 жилых домов и 280 приусадебных участков находятся в паводковой зоне в Курганской области. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«В Курганской области происходит повышение уровней воды в реках Уй и Тобол. В настоящий момент в зоне подтопления находятся 12 населенных пунктов, 181 жилой дом и 281 приусадебный участок», — рассказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что спасатели эвакуировали из паводковой зоны 4,3 тыс. человек, в числе которых 685 детей. В регионе создан 21 пункт временного размещения (ПВР), в них нашли убежище 555 человек, 107 из них — дети. Общая вместимость всех ПВР при этом достигает 2 тыс. человек. МЧС продолжает эвакуацию жителей.
Режим ЧС в Курганской области ввели 8 апреля. В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство старается предотвратить развитие опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. На следующий день в регион помогать в устранении затоплений отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) с пятью единицами техники.
9 апреля Куренков лично прибыл в регион, облетел подтопленные территории и принял решение из-за паводка направить в Курганскую область дополнительные группировки МЧС из пяти регионов. На следующий день уровень воды в Тоболе у Кургана повысился на 23 см и достиг 357 см. Кроме того, уровень реки в районе села Звериноголовское на юге Курганской области поднялся до отметки 933 см.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 10 апреля поручил обеспечить жителей региона необходимыми лекарствами и медицинской помощью. Кроме того, в Курганской области подготовлены планы эвакуации пациентов в случае подтопления больниц.