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Lufthansa приостановила авиасообщение с Ираном из-за опасной обстановки

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Фото: Global Look Press/Helmut Fricke
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Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостановит авиасообщение с Ираном из-за опасной обстановки на Ближнем Востоке, так как Израиль может готовиться к ответному удару Тегерана за авиаудар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Об этом 11 апреля сообщает информационное агентство Reuters.

«Мы постоянно следим за ситуацией на Ближнем Востоке и находимся в тесном контакте с властями. Безопасность наших гостей и членов экипажа является главным приоритетом Lufthansa», — сообщил Reuters представитель авиакомпании.

По информации агентства, иранские СМИ недавно опубликовали на своей странице на платформе X (бывш. Twitter) сообщение о закрытии воздушного пространства над Тегераном для проведения военных учений. Хотя сообщение вскоре было удалено, немецкая авиакомпания сообщила о своем намерении прекратить полеты в Тегеран и обратно с 6 по 11 апреля.

«Lufthansa и ее дочерняя компания Austrian Airlines — единственные два западных перевозчика, выполняющие международные рейсы в Тегеран, который в основном обслуживается турецкими и ближневосточными авиакомпаниями», — добавили в агентстве.

По данным сайта FlightRadar24, компания Austrian Airlines, принадлежащая Lufthansa и выполняющая прямые рейсы по маршруту Вена –Тегеран, по-прежнему осуществляет полеты.

Несладкая месть: Иран пообещал ответить Израилю за атаку на консульство
В результате ракетного удара погибли 13 человек, среди них два генерала Корпуса стражей исламской революции

Ранее, 10 апреля, арабское издание Elaph, ссылаясь на западный источник из служб безопасности, сообщило о подготовке Израилем атаки на Иран. Среди потенциальных целей в Иране могут быть и чувствительные объекты, например, ядерные.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. За день до этого Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

По информации NBC News, в администрации президента США Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности Штатов к атаке. Другие источники телеканала заявили, что Белый дом уведомили об операции в Сирии, когда израильские самолеты уже находились в воздухе, при этом их цель не была известна.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске в Сирии, однако организация ожидает больше сведений о произошедшем. Дюжаррик подчеркнул, что нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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