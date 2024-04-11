На Украине сообщили о взрывах в городе Ровно и Львовской области
В Львовской области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом 11 апреля сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Максим Козицкий.
«На Львовщине работает ПВО», — говорится в сообщении.
Также взрывы прогремели в городе Ровно, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
По данным карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России эту информацию не комментировали.
Ранее, 11 апреля, сообщалось о взрывах в украинском Харькове, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. В тот же день СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Ивано-Франковской областях.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.