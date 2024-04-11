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На Украине сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву районах Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прогремели в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом 11 апреля сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров.

«В Запорожской области слышны взрывы», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшие часы метро в городе не будет работать на фоне перебоев с электричеством после взрывов.

Согласно данным карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.

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Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Харькове.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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