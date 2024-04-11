Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области
Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом 11 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.
Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области, в украинском Харькове, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.