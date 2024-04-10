Посольство РФ назвало планируемый саммит по Украине раундом бесплодных консультаций

Планируемая мирная конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке без участия России будет раундом бесплодных консультаций. Об этом 10 апреля сообщили в посольстве РФ в Берне.

«Встреча в Бюргенштоке в отсутствие России будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату», — сказали ТАСС в диппредставительстве.

Там указали, что РФ не получала приглашения на данную конференцию, однако даже если бы оно было направлено, российская сторона не приняла бы его.

Речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая является для России неприемлемой, так как представляет собой набор ультиматумов и не учитывает интересы национальной безопасности страны, пояснили в посольстве.

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Целью встречи является создание общего понимания о том, как достичь «всеобъемлющего мира» для Киева и сформировать «конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе».

Как заявил 10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, на первом саммите без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По его словам, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Глава внешнеполитического ведомства также указал, что Белоруссия вряд ли будет участвовать в мирной конференции.

Тогда же газета Le Temps сообщила, что МИД Швейцарии не исключает использование мирного плана, который был разработан в 2022 году под эгидой Турции, в целях достижения компромисса на конференции. Этот план предполагал закрепление России на линиях фронта на востоке Украины и в Крыму. В проекте фигурировала также «частичная демилитаризация» Украины.

28 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на саммите. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.