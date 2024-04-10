В Швейцарии допустили возвращение к мирному плану 2022 года на встрече по Украине

МИД Швейцарии не исключает использование мирного плана, который был разработан в 2022 году под эгидой Турции, в целях достижения компромисса на конференции по Украине, которую организовывает Берн. Об этом 9 апреля сообщила швейцарская газета Le Temps.

Как отметило издание, Киев и Вашингтон настаивают на приоритетности плана, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Он предусматривает вывод российских войск со всех территорий, которые Украина считает своими.

Источник газеты подчеркнул, что «бои не закончатся, если не учесть точку зрения России», даже если ее не будет на конференции. МИД Швейцарии, по информации издания, исследует компромиссные варианты.

Мирный план, разработанный под эгидой Турции, предполагал закрепление России на линиях фронта на востоке Украины и в Крыму. В проекте фигурировала также «частичная демилитаризация» Украины.

«Нет гарантий, что Россия согласится вернуться к этому плану, так как имеет преимущество на поле боя», — приводит ТАСС сообщение газеты.

Накануне, 9 апреля, президент Австрии Александер Ван дер Беллен отметил, что республика намерена поддержать усилия Швейцарии по теме конференции по Украине. По его словам, цель состоит в достижении справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на основе Устава ООН.

8 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Ключевым вопросом на данный момент является участие Китая, информации о приглашении России нет.

До этого, 28 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на мирном саммите в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.