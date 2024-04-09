Австрия намерена поддержать усилия Швейцарии по теме конференции по Украине

Австрия поддержит усилия Швейцарии привлечь представителей Глобального Юга на конференцию по урегулированию украинского кризиса, заявил журналистам 9 апреля президент республики Александер Ван дер Беллен.

Он отметил, что Вена желает максимально поддержать соседнюю страну в подготовке к конференции, в том числе чтобы в ней приняли участие представители высокого уровня из стран Глобального Юга.

«Цель состоит в достижении справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на основе Устава ООН», — приводит его слова австрийский портал Vienna online.

Накануне, 8 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Ключевым вопросом на данный момент является участие Китая, информации о приглашении России нет.

До этого, 28 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на мирном саммите в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.