Швейцарский мир: РФ не примет приглашение на конференцию по Украине

РФ не станет участвовать в конференции по украинскому урегулированию, которую пытается организовать Швейцария. Даже если приглашение поступит, российская сторона на него не согласится , сообщили «Известиям» в пресс-службе посольства РФ в Берне. Дата и конкретное место встречи для обсуждения «формулы мира» Владимира Зеленского пока не определены, уточнили «Известиям» в МИД Швейцарии. Ее власти надеются, что в конференции примут участие крупные страны Глобального Юга, такие как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия. Эксперты считают, что Берн пытается восстановить свой нейтральный имидж несмотря на то что он присоединился ко всем пакетам санкций ЕС и открыто поддерживает Украину . При этом аналитики подчеркивают: перспективы урегулирования украинского конфликта пока крайне далеки.

Попытки Швейцарии устроить конференцию по Украине

На фоне ухудшения положения Вооруженных сил Украины и попыток руководства страны восполнить военные потери на Западе продолжаются усилия по поиску политического решения конфликта на Украине в пользу Киева. Один из способов — организация международной конференции с привлечением развивающихся стран Глобального Юга. В МИД Швейцарии сообщили «Известиям», что Берн «детально» прорабатывает дальнейшие шаги по организации конференции. Впрочем, остается неясно, когда именно пройдет встреча и состоится ли она в принципе .

— Для Швейцарии важно объединить различные точки зрения для возможного пути к миру, — заявил официальный представитель швейцарского МИДа Пьер Ален Эльчингер. — Помимо позиции Украины, России и Европы, важно также прислушаться к мнению стран Глобального Юга, которые будут играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс . Именно поэтому мы поддерживаем тесные контакты с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией. Список стран-участниц, а также дата и место проведения конференции пока не определены.

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Точного понимания того, будет ли приглашена в итоге РФ, пока нет. Впрочем, это не имеет большого значения, учитывая российскую позицию. Вопрос о сроках проведения конференции и трудностях в ее организации не имеет «никакой добавленной стоимости», сказали «Известиям» в посольстве РФ в Швейцарии.

— Посольство России в Берне подобные приглашения от швейцарской стороны не получало . Считаем важным отметить, что в связи с занятой официальным Берном откровенно недружественной позицией Россия Швейцарию в качестве потенциального посредника не рассматривает, — заявили в пресс-службе посольства РФ. — Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет, так как навязываемый формат «мирной конференции» изначально является для нас неприемлемым .

С середины января Берн осуществляет интенсивные международные контакты, посвященные подготовке конференции по Украине. В МИД Швейцарии подчеркивают, что цель подобных переговоров — «поговорить, послушать, понять» позиции стран и их готовность к тем или иным действиям. В конце января глава МИД страны Иньяцио Кассис провел в Нью-Йорке личную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Впрочем, российский министр тут же указал своему коллеге, что Швейцария отошла от нейтралитета, присоединившись к антироссийским санкциям . Кроме того, Берн, по мнению Москвы, продолжает «устойчивый дрейф» от нейтралитета к безоглядной поддержке режима на Украине.

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С февраля 2022 года Швейцария присоединилась ко всем пакетам санкций Евросоюза. В стране заморожены российские активы на общую сумму около $8,8 млрд . В 2023 году ее минюст обвинил Россию в нарушении международного права из-за начала СВО и потребовал от РФ «возместить ущерб». Прошлой осенью Берн присоединился к западным странам, выступающим за создание специального трибунала «по расследованию агрессии против Украины». Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что страна, тем не менее, пытается восстановить свой имидж нейтрального государства.

— Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России, поэтому сказать, что она остается нейтральной, можно лишь с очень большими допущениями. Берн пытается восстановить авторитет, который у него был раньше. Прежде Швейцария действительно была местом нейтралитета, и поэтому охотно принимались варианты встреч и обсуждений. Но после того как она стала участвовать в санкционном режиме, естественно, ее авторитет резко снизился , — заявил он «Известиям».

Кроме того, по его оценке, коллективный Запад во главе с США использует Швейцарию как инструмент продвижения «формулы мира» Украины. РФ не раз заявляла, что не заинтересована в участии в конференциях, на которых обсуждается инициатива Владимира Зеленского . Среди ее ключевых пунктов — восстановление границ Украины на 1991 год и вывод российской армии за ее пределы.

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Украина и Запад продавливают «формулу Зеленского»

«Формула мира» Зеленского активно продвигается Киевом и Западом с 2022 года. За этот период всего состоялось четыре встречи по обсуждению инициативы украинского президента на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Последняя из них прошла в Швейцарии, предыдущие три — в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте. Впрочем, достичь какого-либо существенного прорыва на них не удалось. Представители незападных стран не раз указывали, что подобные мероприятия без участия России бессмысленны . Интересно, что это же признала и Швейцария. «Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — сказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

На сегодня украинский мирный план безоговорочно поддерживают прежде всего США и их союзники по НАТО. Однако этого недостаточно для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров на условиях Киева. Украина понимает, что не все страны хотят участвовать в саммите по украинской «формуле мира» из-за отношений с РФ.

— Кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях с Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты, — признал в одном из интервью Владимир Зеленский.

Тем не менее западные страны и Украина не оставляют попыток привлечь на свою сторону такие крупные страны Глобального Юга, как Китай, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия и Бразилия . Так, в конце марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил визит в Индию, чтобы добиться от Нью-Дели поддержки «формулы Зеленского». Газета Financial Times даже писала, что Киев предпринял попытку настроить Индию против России, указав на усиливающееся сотрудничество Москвы и Пекина. Рассуждая о возможности приглашения РФ на конференцию, Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждения с ней якобы могут пройти в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии. К слову, президент Украины допускал, что Москву могут пригласить на конференцию, но не для обсуждения условий, а чтобы передать уже готовый и согласованный план. Понятно, что Россия такой сценарий считает неприемлемым.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: Global Look Press/Lev Radin



— Коллективный Запад хотел бы выйти на международную поддержку своей позиции либо хотя бы создать ее видимость , и поэтому они зазывают крупные страны, такие как Бразилия, ЮАР, Китай, Индия, — отметил Владимир Оленченко. — Но им бы хотелось, чтобы на саммит по Украине прибыли не советники по национальной безопасности и внешней политике, а руководители МИД или даже главы государств.

К слову, по данным Politico, Китай стремится убедить европейские страны позволить России принять участие в обсуждениях мирного урегулирования конфликта с Украиной, угрожая в обратном случае пропустить встречи. Это обсуждалось среди прочего во время европейского турне китайского спецпосланника по Украине Ли Хуэя в марте. Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй говорил «Известиям», что Китай поддерживает «своевременный созыв международной мирной конференции, которую одобрят и российская, и украинская сторона, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного плана».

При этом пока перспективы урегулирования украинского конфликта крайне далеки . По мнению доцента факультета мировой политики МГУ Алексея Фененко, для этого требуется еще определенное время.

— Перспективы урегулирования могут появиться в двух случаях. Первый — когда российская армия будет стоять под Киевом . Тогда Запад бросится подписывать какие-либо документы и пойдет на переговоры, чтобы сохранить киевский режим хоть в каком-то виде. Второй — длительный пат на линии соприкосновения, завершающийся крупной, но не радикальной победой РФ , после чего нам могут предложить, на мой взгляд, самый опасный вариант — «заморозить» статус-кво по линии фронта, — сказал он «Известиям».

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Ранее урегулировать конфликт предлагали и другие страны. Ближе всех к успеху в посредничестве была Турция , когда в Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны были близки к соглашению, однако Киев внезапно отказался от мирного урегулирования. Произошло это, как уточнил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, по настоянию теперь уже бывшего британского премьера Бориса Джонсона. Хотя позже политик опроверг свою причастность к срыву переговоров.

Анкара неоднократно заявляла о готовности снова предоставить площадку для переговорного процесса. О намерении внести лепту в разрешение кризиса говорил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, представители Индонезии и Ватикана. В июне 2023-го президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил мирный план из 10 пунктов, исходящий от африканских стран. Представители континента посетили Украину и РФ, где провели переговоры с лидерами двух государств.