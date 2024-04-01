«Все стороны согласны, что мир будет достигнут через переговоры»

Пока в позициях сторон по Украине еще существуют отличия, но все согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Он подчеркнул: Китай поддерживает созыв международной конференции с равным участием всех сторон, в том числе и России. Пекин также придает большое значение влиянию Москвы на Ближнем Востоке и готов поддерживать тесные контакты по разрешению кризиса в Газе. О перспективах экономического сотрудничества с РФ, будущем БРИКС и отношениях с Тайванем — в эксклюзивном интервью дипломата «Известиям».

«Мы готовы дальше расширять сотрудничество с Россией, в том числе в энергосекторе»

— В декабре 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что объем взаимной торговли России и Китая к концу 2023 года превысил намеченный показатель в $200 млрд. Планируется ли импортировать новые категории товаров из России? В свою очередь, появятся ли новые категории экспортных товаров из Китая?

— Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество в последние годы продвигается вперед, демонстрируя сильную устойчивость и взаимодополняемость.

Во-первых, двусторонняя торговля растет высокими темпами. В 2023 году товарооборот вырос на 26,3% в годовом исчислении — до $240,11 млрд, опередив график и превысив установленный лидерами целевой показатель. Китай сохраняет позицию главного торгового партнера России уже 14 лет подряд, а РФ стала восьмым по величине торговым партнером Китая.

В январе–феврале этого года темпы роста сохранились и объем торговли достиг $37,01 млрд, увеличившись на 9,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Во-вторых, продолжается оптимизация торговли. В 2023 году китайский экспорт в Россию машинотехнической продукции вырос на 69%, высокотехнологичной продукции — на 22,4%, автомобилей и их комплектующих — на 374%. В РФ экспортировали более 900 тыс. машин, и страна заняла первое место по экспорту китайских автомобилей.

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Мобильные телефоны, телевизоры, стиральные машины, холодильники и другие товары китайских марок отличаются одновременно высоким качеством и экономичностью, всё больше завоевывая симпатию российских потребителей.

Роль энергоносителей как стабилизирующего фактора в двусторонней торговле становится еще более очевидной: мы основной импортер российского угля, сырой нефти и природного газа. Торговля сельхозпродукцией неуклонно растет, а доступ на рынки постоянно расширяется: например, стала экспортироваться российская свинина, а мука, говядина, мороженое и другие продукты пользуются большим спросом у китайских потребителей. Продолжает расти доля расчетов в национальных валютах: президент Путин отметил, что на них приходится более 80% двусторонней торговли.

В-третьих, продвигаются ключевые проекты, в том числе в области строительства энергетической инфраструктуры, значительно увеличился объем грузоперевозок по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ и железнодорожному перегону Нижнеленинское – Тунцзян.

Набирает темп укрепление нормативно-правовой и институциональной базы торгово-экономического сотрудничества, более тесными становятся обмены между промышленно-деловыми кругами, не прекращаются визиты делегаций. Стороны успешно организовали Китайско-российский бизнес-форум (в мае 2023 года в Шанхае) и 7-е китайско-российское ЭКСПО (в июле 2023-го в Екатеринбурге), а также ускорили создание новых точек роста, таких как 5G, трансграничная интернет-торговля, цифровая экономика, биомедицина и экологически чистые технологии.

В нынешних условиях международная и региональная ситуация становится более нестабильной, глобальное промышленное разделение труда — более противоречивым, а факторы нестабильности и неопределенности в цепочке поставок усиливаются.

Из-за односторонних санкций, введенных Западом против России, нормальное торгово-экономическое сотрудничество между КНР и РФ подверглось многочисленным испытаниям, в том числе в области логистики и финансовых расчетов. Однако экономические структуры Китая и России в значительной степени дополняют друг друга, двусторонние торгово-экономические отношения обладают большим потенциалом и сильной устойчивостью, а развитие сотрудничества в этой области опирается на прочный фундамент.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Объем торговли за первые два месяца 2024 года снова доказывает прочность основ этого сотрудничества: всё больше высококачественных товаров с обеих сторон поступает на рынки, действительно удовлетворяя потребности народов двух стран. Мы твердо верим, что под стратегическим руководством глав двух государств, а также при совместных усилиях правительств и деловых кругов китайско-российское деловое сотрудничество выйдет на новый уровень.

— В начале 2023 года Россия сменила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай. Планируются ли новые крупные проекты с РФ или контракты с российскими компаниями на поставку нефтепродуктов?

— Россия уже много лет подряд входит в число крупнейших поставщиков нефти в Китай. В 2023 году Китай импортировал из России 107 млн т сырой нефти — на 24% больше, чем в прошлом году, — что составило около 1/5 от общего объема импорта сырой нефти в Китае за год. По данным главного таможенного управления Китая, объем и цена импорта российской сырой нефти в январе–феврале 2024 года увеличились, причем объем вырос на 13% по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

Торговля сырой нефтью между двумя странами продолжает стабильно развиваться. Несмотря на изменения во внешней среде, Китай и Россия всегда продвигали крупные проекты в рамках сотрудничества. Китайский энергетический рынок имеет огромный потенциал, и мы готовы дальше расширять сотрудничество с Россией, в том числе в энергосекторе, разрабатывать новые проекты и выстраивать более долгосрочную и стабильную модель сотрудничества.

«Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции»

— Китай всегда придерживался мирного урегулирования конфликта на Украине. В 2023 году Китай предложил свой мирный план, кроме того, спецпредставитель КНР Ли Хуэй дважды посещал европейские страны, в том числе Россию и Украину. 13 марта в Пекине Китай и НАТО провели диалог по безопасности, обсудив украинский кризис. Готова ли КНР сейчас стать посредником в урегулировании украинского конфликта и предоставить площадку для переговоров?

— Прошло два года с момента полномасштабной эскалации украинского кризиса, и сейчас, когда боевые действия затягиваются, самая неотложная задача — восстановление мира. За последние два года Китай поддерживал тесные контакты с рядом стран, включая Россию и Украину, чтобы сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не так давно Китай провел второй раунд челночной дипломатии и обсудил с Россией, Украиной и вовлеченными европейскими странами, как скорее добиться прекращения огня, окончания боевых действий и способствовать политическому урегулированию кризиса. Все стороны высоко оценили усилия Китая по посредничеству и согласились, что Китай как постоянный член Совбеза ООН может сыграть уникальную роль в содействии поиску общих позиций сторон и достижении консенсуса, чтобы создать более благоприятные условия для проведения мирных переговоров.

Факты свидетельствуют о том, что Китай не оставался в стороне, не подливал масла в огонь и не пытался извлечь выгоду из конфликта. Все наши действия имели только одну цель — достичь консенсуса до окончания военных действий и подготовить почву для мирных переговоров. Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине всё еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров.

Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую одобрят и российская, и украинская стороны, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного плана. Китай готов и впредь играть свою уникальную роль, чтобы продвигать политическое урегулирование украинского кризиса.

«Китай призывает к полному прекращению огня между Палестиной и Израилем»

— Сейчас нарастает напряжение в отношениях между Южной Кореей и Северной Кореей. Готов ли Китай стать официальным посредником в разрешении конфликта на Корейском полуострове?

— Китай внимательно следит за ситуацией на полуострове и всегда играет конструктивную роль в продвижении политического решения проблемы, что очевидно для международного сообщества. Как гласит старая китайская поговорка, чтобы вылечить болезнь, надо устранить корень проблемы. Он заключается в том, что внешнюю угрозу безопасности КНДР так и не удалось устранить в течение длительного времени, как и обоснованное беспокойство страны по этому поводу.

Фото: Global Look Press/Gil Cohen Magen

Решение уже есть, а именно предложенный Китаем «двухвекторный подход», а также «поэтапный и синхронизированный подход». Это означает, что обе стороны должны поэтапно и одновременно разрешать обоснованное беспокойство друг друга по поводу безопасности, продвигая при этом процесс денуклеаризации и создавая мирный механизм на полуострове. Проведение же отдельными странами раздражающих военных учений вокруг полуострова, давление и конфронтация только усилят противоречия между сторонами и усилят напряженность в регионе, что не поможет разрешить конфликт и укрепить взаимное доверие.

Китай всё это время контактировал по различным каналам с заинтересованными сторонами, включая КНДР, призывая их проявлять спокойствие и сдержанность, вести диалог и избегать действий, которые могли бы привести к эскалации. Как близкий сосед Корейского полуострова и ответственная держава, Китай будет и впредь активно содействовать переговорам для политического урегулирования проблемы, скорейшего возобновления диалога и достижения долгосрочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

— В январе 2024 года Китай и Лига арабских государств (ЛАГ) предложили провести мирную конференцию по ситуации в секторе Газа. Есть ли конкретные сроки проведения конференции? Если нет, то что препятствует проведению конференции?

— Китай глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта в Газе, который привел к серьезной гуманитарной катастрофе и ряду негативных побочных эффектов. В январе этого года глава МИД КНР Ван И провел переговоры с генсеком ЛАГ. Стороны обсудили израильско-палестинский конфликт, достигли консенсуса и выпустили совместное заявление. В нем содержится призыв к скорейшему созыву международной мирной конференции с широким кругом участников, отражающей международный авторитет, к разработке дорожной карты по созданию двух государств с конкретными сроками и на этой основе призыв к возобновлению мирных переговоров для мирного сосуществования Палестины и Израиля.

Всё это должно обеспечить безопасность и мир в регионе. Сроки, место проведения и организатор конференции должны быть определены в ходе консультаций между сторонами. Китай приветствует активную роль ООН в этом направлении. Китай придает большое значение влиянию России в делах региона и готов поддерживать с Москвой тесные контакты по этому вопросу.

Китай призывает к полному прекращению огня между Палестиной и Израилем в качестве первостепенной задачи и будет продолжать работать с членами Совбеза и международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня, смягчении катастрофы, реализации плана по созданию двух государств и достижении справедливого разрешения палестинского вопроса. В то же время Китай призывает США придерживаться беспристрастного и ответственного подхода и сделать правильный выбор в пользу прекращения огня в Газе.

— На какой стадии сейчас находится разработка кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море (ЮКМ), над которой Китай работает вместе со странами АСЕАН? Какие меры может принять Пекин, если другие страны — интересанты в ЮКМ (например, Филиппины, Вьетнам и Малайзия) заключат отдельные соглашения?

— Южно-Китайское море — это общий дом для стран региона. За прошедшие годы они выработали эффективную практику и опыт по урегулированию споров, укреплению взаимного доверия и развитию сотрудничества. Китай и страны АСЕАН настаивают на диалоге и консультациях для разрешения разногласий, вместе способствуют поддержанию стабильности в ЮКМ, чтобы создать благоприятные условия для развития.

«Сердцевина» декларации о поведении сторон в ЮКМ заключается в том, что споры должны разрешать надлежащим образом именно вовлеченные страны путем диалога, консультаций и переговоров, а Китай и страны АСЕАН должны совместными усилиями поддерживать мир в регионе. Китай всегда заявлял, что споры должны решаться мирным путем непосредственно вовлеченными странами через дружественные консультации и что Китай непоколебим в защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Разработка кодекса — важная задача для Китая и стран АСЕАН в реализации декларации. При активном содействии Китая успешно прошло второе чтение по принятию кодекса и началось третье. Китай готов вместе со странами АСЕАН ускорить консультации, как можно быстрее прийти к соглашению по эффективному и содержательному кодексу, соответствующему нормам международного права, и превратить ЮКМ в море мира, дружбы и сотрудничества. Любой подход, который отходит от структуры декларации и противоречит ее духу, недействителен.

«Китай уверен в будущем БРИКС»

— В 2016 году канал связи между канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и управлением Тайваня по материковым делам был прерван. Готов ли Китай возобновить работу этого механизма и каковы условия его возобновления? Обсуждается ли такая возможность в настоящее время?

— Россия в тайваньском вопросе всегда твердо придерживалась принципа одного Китая, что высоко ценится КНР. Консенсус 1992 года, воплощающий этот принцип, — это общая политическая основа для мирного развития отношений между двумя берегами пролива, а следование консенсусу — условие создания и функционирования этого канала связи.

Администрация Тайваня несет полную ответственность за отказ признать консенсус 1992 года и согласиться с тем, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, а также за подрыв политической основы для мирного развития отношений, что и привело к прерыванию контактов. Позиция материковой стороны по продвижению диалога и сохранению мирного развития отношений на основе консенсуса 1992 года неизменна.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Если администрация Тайваня действительно искренне хочет улучшить отношения, они должны признать консенсус 1992 года, согласиться с тем, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, и вернуться к общей политической основе. Только таким образом можно будет продолжить институционализированные обмены между двумя сторонами пролива.

— Как Пекин относится к сотрудничеству в рамках БРИКС и сколько стран сейчас официально подали заявки на вступление в эту структуру?

— Расширение членства в БРИКС отражает решимость группы сотрудничать с огромным количеством развивающихся стран, отвечает ожиданиям международного сообщества и служит общим интересам стран с формирующимся рынком, а также развивающихся. Во время своего председательства в БРИКС Китай запустил процесс расширения и совместно со всеми сторонами содействует расширению объединения. В августе 2023 года лидеры стран БРИКС приняли важное решение об историческом расширении членства. С 1 января Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Иран и Эфиопия стали полноправными членами БРИКС, увеличив количество участников с 5 до 10. Это расширение — новая отправная точка, которое придаст силу механизму сотрудничества БРИКС.

Сейчас многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны активно рассматривают возможность присоединения к БРИКС. Более 30 государств подали заявки, что свидетельствует о привлекательности механизма. Китай уверен в будущем БРИКС. 2024 год — первый год «большого сотрудничества БРИКС». КНР будет активно поддерживать председательство РФ в 2024 году, а также готова работать со всеми сторонами, чтобы поддерживать дух БРИКС — то есть открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, работать над дальнейшим углублением и расширением многопланового практического сотрудничества и продвижением институционального строительства объединения во имя более светлых перспектив «большого сотрудничества БРИКС».