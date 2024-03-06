Шоковая терапия: почему США боятся наплыва дешевых китайских товаров

Поднебесная может «шокировать» всех: американские аналитики считают, что Китай намерен удвоить экспорт, что наводнит иностранные рынки дешевыми товарами. В прошлый раз такая ситуация наблюдалась в конце 1990-х и привела к закрытию многих производств в США, Европе и Японии. Страны опасаются повторения этого сценария и тратят миллиарды на укрепление чувствительных отраслей, а также задумываются об импортных ограничениях. «Известия» узнали, стоит ли бояться китайского экспорта.

Сбросить лишнее

Китайским шоком прозвали бум импорта дешевых товаров из КНР, произошедший в конце 1990-х и начале 2000-х. Тогда резкое увеличение поставок позволило сдержать инфляцию на низком уровне: покупательная способность не соответствовала объему предложения, в результате чего цены существенно снизились. Это привело к остановке многих производств в США, Европе и Японии. По некоторым данным, в период с 1999 по 2011 год из-за китайского импорта Соединенные Штаты потеряли около 2 млн рабочих мест.

Фото: Global Look Press/Chen Zeguo

В этот раз КНР намерена увеличить экспорт вдвое , пишет The Wall Street Journal. «Ее заводы производят больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем может поглотить ее внутренняя экономика. Опираясь на дешевые государственные кредиты, китайские компании перенасыщают зарубежные рынки продукцией, которую они не могут продать внутри страны», — сообщает газета.

Новый «китайский шок» может сбить инфляцию куда сильнее, чем первый. Сейчас доля Поднебесной в мировой промышленности составляет более 30%, а 20 лет назад этот показатель не превышал и 10%. Опасность заключается еще и в том, что в последние годы Китай стал серьезно конкурировать с развитыми экономиками в производстве автомобилей, компьютерных чипов и сложного оборудования. Это отрасли с высокой добавленной стоимостью, что усиливает риски. В США опасаются, что Китай «утопит» весь мир в промышленных товарах, которые некому будет покупать.

Власти Штатов, Европы и Японии не хотят повторения «китайского шока», поэтому тратят миллиарды долларов на укрепление стратегических отраслей. Для стабилизации ситуации они также рассматривают возможность введения пошлины на импортные товары. Пострадать в результате могут другие, менее развитые регионы, на которые переориентирует свой экспорт КНР.

Китайская угроза

Первый «китайский шок» стал следствием вхождения Поднебесной во Всемирную торговую организацию, напоминает бизнесмен, член комитета «Деловой России» по торговле Олег Воробьев. Он помог КНР восстановиться, но «опустил на дно» малый бизнес США, не сумевший конкурировать с дешевыми аналогами. За последние 20 лет Китай вышел из категории товаров первой необходимости в технологическую сферу, охватив отрасли, в которых раньше доминировали западные компании.

— По сути, «китайский шок версия 2.0» несет в себе более масштабное стихийное бедствие для частного бизнеса, но уже не только малого и среднего. Под удар попадут и те компании, которые имели свое производство в КНР. На рынок поступит волна аналоговых товаров разных ценовых сегментов, охватывающих все категории потребителей, — считает Воробьев.

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Покупателей, по мнению эксперта, демпинг цен только порадует, но для локального западного бизнеса станет настоящей катастрофой. Производители окажутся на пороге новой волны банкротств, что пагубно скажется на экономиках США и Европы, которые в последние годы находятся в состоянии затяжного кризиса.

В результате Запад рискует вновь лишиться миллионов рабочих мест и потратить миллиарды долларов на спасение национальных производителей , подчеркивает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов. В первую очередь спасать будут производителей автомобилей, бытовой техники и электроники — всего, что Китай выпускает с избытком.

Остановить катастрофу

Способов решить проблему у США и ЕС, по мнению парламентария, есть всего два: либо обложить Китай торговыми пошлинами в обход правил глобальной конкуренции и расширить торговые связи с дружественными поставщиками, либо договориться.

— Но, поскольку сокращение импортных товаров из Китая рассматривается западными странами как успех, а США применяют барьерные пошлины в отношении почти 70% китайских товаров, несмотря на собственные гигантские финансовые потери и невозможность замещения товаров, Запад, вероятнее всего, уже определился с решением, — считает Гаврилов.

Фото: Global Look Press/Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

Повышение тарифов в теории способно амортизировать нанесенный ущерб , признает Олег Воробьев, однако не сможет остановить поток китайских товаров: полностью изолировать от них рынок невозможно, за этим последуют ответные санкции от КНР. Для решения проблемы, по словам эксперта, Европе и США стоит пересмотреть свою экономическую политику.

— Необходимо переключиться с увеличения затрат на помощь союзникам и развитие ВПК на субсидиарную помощь малому бизнесу. Это позволит предпринимателям сократить расходы на производство, что уменьшит стоимость выходного продукта, — уверен он.

Напрасные опасения

Правда, сегодня говорить о новом «китайском шоке» преждевременно , считает первый заместитель председателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов. Он напоминает, что экспорт из КНР по итогам 2023 года снизился на 4,6%. Это произошло впервые с 2016 года.

Удвоение всех поставок из Поднебесной выглядит абсолютно нереалистично даже на уровне идеи, согласен финансовый аналитик, управляющий партнер экспертной группы «Механика финансов» Константин Зусманович. Для подобного сценария необходим рост мировой экономики, кратно превышающий самые смелые прогнозы.

— С учетом общего падения показателей мировой торговли в прошлом году и появления всё большего количества различного вида протекционистских мер на мировых рынках можно говорить об окончании эры глобализации, постепенном сворачивании объемов мировой торговли и девальвации принципов ВТО, — обращает внимание Виноградов.

Фото: Global Look Press/Cfoto

Эти тренды, по его словам, ставят под сомнение возможность Китая радикально нарастить экспорт, не встретив противодействия со стороны государств-импортеров. Поднебесная сегодня демонстрирует успехи в отдельных секторах, однако они вряд ли всерьез скажутся на показателях мировой инфляции.

— Очевидным следствием будет дальнейшее развитие в Китае перспективных экспортных производств при одновременном падении таковых в Европе, Японии и США. Но сопротивление этих стран таким процессам будет нарастать на государственном уровне без оглядки на мировые принципы свободной конкуренции, — считает эксперт.

Торговый баланс

Для России импорт китайских товаров имеет как положительный, так и негативный эффект , напоминает Константин Зусманович. Он одновременно закрывает и сиюминутные потребности российского рынка, и ниши, которые можно было бы заполнить товарами собственного производства. При наращивании импорта из КНР, по мнению аналитика, нужен вдумчивый и избирательный подход с дифференциацией на секторы и виды продукции.

Важно не забывать об обеспечении собственного технологического суверенитета, подчеркивает сооснователь и генеральный конструктор «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов. Рост присутствия Китая на российском рынке стоит рассматривать как дополнительный вызов для отечественной промышленности.

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Ждать в будущем резкого скачка импорта из Китая в РФ, впрочем, не стоит, уверен Сергей Гаврилов. Товарооборот между странами растет плавно и в 2023 году составил 18 трлн рублей.

— Экспорт в Россию будет сопровождаться ростом локализации производства, например, в сфере автотранспорта, в том числе в грузовом и коммерческом сегментах. С ростом сегментации глобальных рынков возможен рост экспорта локализованной в России продукции на дружественные рынки, — убежден парламентарий.

Однако местное производство должно оставаться безусловным приоритетом , подчеркивает Олег Воробьев. Ввозить китайскую продукцию, по мнению бизнесмена, стоит лишь при условии ответной отдачи российских товаров в Китай.

— Да, мы оздоравливаем рынок, но должны приложить все силы на создание прогрессивных и конкурентоспособных отечественных аналогов импортных товаров. В таком случае российская экономика не только выиграет сегодня, но и создаст стратегическое преимущество и независимость в будущем, — резюмирует эксперт.