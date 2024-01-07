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По кирпичику: к БРИКС присоединились пять новых стран

Насколько успешно это объединение и почему оно обгоняет G7
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Presidency Office
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1 января председательство в БРИКС перешло к России. С началом этого года к объединению, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, присоединяются еще пять стран — Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В этом списке должна была значиться еще и Аргентина, но ее новый президент Хавьер Милей резко поменял внешнеполитический курс. На 2024-й запланировано 200 различных заседаний, конференций и форумов, главный из которых должен пройти в октябре в Казани. Подробности — в материале «Известий».

Объединение расширяется

За несколько недель до проведения саммита в Йоханнесбурге представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что свыше 20 стран из Азии, Африки и Латинской Америки официально подали заявки на вступление в объединение.

Среди них были Алжир, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Судан, Тунис, ряд африканских государств — Габон, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Сенегал, Союз Коморских Островов, Эфиопия, вступить также хотели бы Бангладеш, Индонезия и Казахстан, с 2022 года на рассмотрении находились заявки Аргентины и Ирана. Готовность присоединиться к форуму изъявляла и Турция. Еще часть стран выразила неофициальное желание стать членами альянса.

Последними заявки подали Венесуэла и Боливия. По словам венесуэльского лидера Николаса Мадуро, «БРИКС играет лидирующую роль в строительстве нового мира и открывает динамичный путь к многополярному миру».

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

Анил Суклал отметил, что «это свидетельствует о доверии к той работе, которую БРИКС проделал за 15 лет своего существования». В мировом ВВП доля объединения составляет порядка 30%, в глобальной торговле — 18%. При этом численность жителей стран, входящих в БРИКС, достигает 42% населения мира.

В итоге на саммите в ЮАР было решено пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноценными членами БРИКС. «Их членство начнется 1 января 2024 года», — объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Все страны приняли это приглашение.

Однако в Буэнос-Айресе потом передумали. В Аргентине по итогам президентских выборов к власти пришел Хавьер Милей, который еще во время предвыборной кампании заявил, что «его страны в рядах клуба не будет».

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Строить по кирпичику

Своей аббревиатурой объединение обязано британскому финансисту Goldman Sachs Джиму О'Нилу. В одной из своих аналитических статей в начале нулевых он объединил самые перспективные, на его взгляд, экономики мира — Бразилию, Россию, Индию и Китай в блок, который назвал BRIC, что созвучно английскому слову «кирпич» (brick).

газ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он предположил, что именно эти государства должны были стать «кирпичами» для роста мировой экономики. Тогда финансист и не предполагал, что упомянутые им страны объединятся и создадут союз для согласования политических и экономических шагов.

В 2011 году к объединению присоединилась ЮАР, и форум стал называться BRICS. Еще через три года страны учредили Новый банк развития (НБР) с уставным капиталом $100 млрд, предназначенный для финансирования инфраструктурных проектов и других программ, направленных на поддержание устойчивого роста развивающихся экономик.

Он стал своеобразной альтернативой Всемирному банку и МВФ, в политике которых главную роль обычно играют западные страны. В 2021-м НБР принял Уругвай, ОАЭ, Бангладеш и Египет.

Летом 2022 года российский лидер Владимир Путин сообщил, что БРИКС «занимается созданием единой валюты, которая положит конец доминированию доллара в мировой экономике», а также работает над созданием многосторонней платежной системы, аналогичной SWIFT, для того чтобы «обезопасить торговые расчеты и лишить США возможности санкционного давления».

Здание Нового банка развития в Шанхае, Китай

Здание Нового банка развития в Шанхае, Китай

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Явление прошлого века vs «находка XXI века»

В своей статье под названием «Возникает антизападный блок, более мощный, чем когда-либо прежде» (2022) бывший главный редактор журнала Der Spiegel написал, что «БРИКС гораздо сильнее G7». По его мнению, «большая семерка» — это «явление прошлого века», в то время как БРИКС — «находка XXI века».

С таким определением согласна доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— БРИКС — это открытое международное объединение, которое развивается как новый полюс мира. Страны договариваются, всегда есть пространство для диалога. БРИКС — это вызов старым центрам принятия решений со стороны новых глобальных сил. Старые же стремились контролировать крупнейшие транснациональные корпорации и перераспределять энергоносители, перетягивать на себя финансовые потоки, — отметила политолог в беседе с «Известиями».

Эксперт добавила, что на Западе недооценивали БРИКС, но потом их точка зрения изменилась.

БРИКС
Фото: ТАСС/EPA/MARCO LONGARI

Схожую позицию разделяет инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова. Она отметила, что Международный валютный фонд проводил расчет, согласно которому в 2020 году БРИКС по росту экономики догнал G7.

— А в 2028 году страны организации будут иметь долю в экономическом росте более 33,6%, в то время как у G7 — 27,8% роста. Лидерами экономического роста выступают Индия и Китай, — пояснила эксперт в разговоре с «Известиями». По ее словам, понятно, почему другие страны также хотят присоединиться к БРИКС.

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Кому это сотрудничество принесет больше выгоды

Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев в разговоре с «Известиями» предположил, что наиболее перспективными сферами сотрудничества государств БРИКС будут сырьевая, продовольственная, фармацевтическая и IT.

По его мнению, благодаря активно развивающейся торговле внутри БРИКС экономики стран-участниц «получили заметный драйвер роста».

— Суммарный экспорт стран-участниц составляет порядка $260 млрд. Включение других стран к кратному росту экономик не приведет, но при этом откроет новый потенциал для внутренней торговли, — резюмировал специалист.

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