Танго на грани: правительство Аргентины девальвирует песо на 50%

Во вторник, 12 декабря, министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил в эфире телевидения о снижении курса песо по отношению к американскому доллару с 400 песо/$1 до 800 песо/$1. Девальвация песо продолжится ежемесячно на 2%. Как политика новой власти отразится на месте Аргентины на международной арене и каков прогноз взаимоотношений между Россией и этой южноамериканской страной — выясняли с экспертами «Известия».

Беспрецедентные меры

«Шоковая терапия» — единственный шанс бороться с экономическим кризисом, на альтернативные меры нет времени, считает новый президент Аргентины Хавьер Милей.

Песо слабеет уже давно. Годовая инфляция превысила 140%, госдолг составил $45 млрд, и до начала апреля на его обслуживание потребуется $10,6 млрд.

Президент Аргентины Хавьер Милей Фото: Global Look Press/dpa/Guido Piotrkowski

В рамках новой политики обещано также резкое снижение расходов на государственный аппарат. Так, по замечанию Луиса Капуто, в ближайшее время правительство отменит тендеры на государственные проекты, массово сократит чиновничий аппарат, урежет транспортные и энергетические субсидии. Индексаций пенсий пока не будет. Между тем отдельные социальные программы увеличат.

В Международном валютном фонде эти меры, которые позволят «избежать катастрофы», одобрили.

Долгий путь в никуда

Состояние аргентинской экономики большинство опрошенных экспертов охарактеризовало словом «хаос». Причем хаос, который имеет долгую историю. Как недавно подтвердил Луис Капуто, страна имела дефицитный бюджет 113 из последних 123 лет.

Нынешний уровень дефицита достиг 5,5% ВВП. Это экстремально много, уверен д.э.н., старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук. «Обычно уровень в 3% уже рассматривается как высокий», — уточняет он.

Аргентина — страна-рекордсмен по числу дефолтов. Прямое следствие — возможности внешних заимствований с такой репутацией невысоки, стране попросту никто не дает в долг.

— Отчасти поэтому финансирование трат государства производилось во многом за счет эмиссии песо, что привело к высокой инфляции — порядка 150%, — утверждает Фиранчук.

Фото: Global Look Press/dpa/Claudio Santisteban

По словам эксперта, попытки удержать курс песо и сдержать инфляцию при хроническом дефиците бюджета в долгосрочной перспективе не увенчались успехом.

— Песо обесценился с 2000 года примерно в 220 раз. Возникли множественные курсы — а это верный признак кризиса, — говорит респондент издания.

В Аргентине до настоящего времени было несколько курсов песо относительно доллара: официальный, курс «черного» рынка, курс для экспортеров, для финансового рынка, для туристических поездок — рассказал Александр Потавин.

— По сути, сейчас власти Аргентины приводят официальный курс в соответствие с курсом черного рынка. Абсолютно то же самое сделал ранее президент Маурисио Макри в 2015 году, — говорит он.

По оценке эксперта, благодаря мерам правительства курс песо сейчас уходит в «свободное плавание».

— Ситуация выигрышная для местных экспортеров, но проигрышная для импортеров льготированных товаров, под которые продавали доллары со скидкой, — комментирует аналитик.

Поможет или нет

Девальвация песо вкупе с урезанием бюджета на содержание государства — шоковые меры, направленные на преодоление последствий текущего кризиса в стране.

Этот план болезненный в краткосрочной перспективе, но он необходим для сокращения бюджетного дефицита и снижения слишком высокой инфляции, убежден аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— Девальвируя песо, страна стремится справиться с глубоким бюджетным дефицитом, который во многом является причиной ее экономических проблем, — говорит эксперт.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Claudio Santisteban

С тем, что проблему возможно таким образом решить, не согласен экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, экономика Аргентины за последние 120 лет постоянно находится под прессингом, и инфляция под 100–150% стала обыденностью. «Очередной виток девальвации песо вряд ли поможет стабилизировать экономику и начать ее восстановление» , — полагает экономист.

Главными бенефициарами текущего непрекращающегося экономического кризиса он называет ключевые институты Бреттон-Вудской системы, и в первую очередь — Всемирный банк и МВФ.

— За последние семь лет госдолг Аргентины вырос практически на 50% и превысил $275 млрд. Загнать такую богатейшую природными и человеческими ресурсами страну в кредитную кабалу и взять под контроль стратегические отрасли страны, включая добычу лития, вполне реальный сценарий, который уже реализуется заинтересованными сторонами США и ЕС, — с сожалением отмечает Лобода.

Альтернатива

Фактором, который в состоянии помочь Аргентине выйти из кризиса, может стать криптоиндустрия — промышленный майнинг. По словам Андрея Лободы, отрасль активно развивается в стране в последние годы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В частности, на фоне обесценения национальной валюты приобрел популярность биткоин. Зачастую первая криптовалюта в местных обменниках торгуется по завышенному курсу из-за высокого спроса, — рассказал он «Известиям».

В 2023 году эта южноамериканская страна вошла в топ-10 стран по объему вычислительных мощностей.

Что с Россией

В силу географической удаленности и разнородной структуры экономик международные связи между Аргентиной и Россией слабые, сходятся в оценке опрошенные эксперты.

По оценке Александра Фиранчука, доля Аргентины в российском товарообороте в предыдущее десятилетие составила 0,17%. «И каких-то предпосылок к значимому развитию торговли с ней не просматривается».

1 января 2024 года, согласно достигнутым ранее договоренностям, Аргентина должна вступить в объединение БРИКС +. Однако эти перспективы с избранием президента Хавьера Милея кажутся туманными, считает Фиранчук.

Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jeremy Graham

Российско-аргентинские экономические отношения нельзя назвать ровными — оценивает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Год к году размер экспорта и импорта мог отличаться в разы. Так, по данным аргентинской стороны, по итогам 2021 года экспорт российской продукции в Аргентину показал троекратный рост по сравнению с 2020 годом ($651 млн против $166 млн), а в 2022 году — вдвое просел ($249 млн). Но в целом товарооборот не превысил и $750 млн, и по итогам 2023 года прорыва не ожидается.