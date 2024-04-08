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Сюжет:

СМИ узнали о планах Швейцарии провести мирный саммит по Украине в июне

Bloomberg: Швейцария планирует провести саммит по Украине в середине июня
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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Швейцария намерена провести мирную конференцию на высоком уровне <...> по Украине в середине июня, в ней примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга», — говорится в публикации.

По словам представителя МИД Швейцарии, чье имя не приводится, важно прислушаться к странам Глобального Юга, поскольку именно они «играют ключевую роль в том, чтобы включить в процесс РФ».

«Вот почему мы находимся в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией», — сказал он.

Помимо этого, ключевым вопросом является участие Китая в саммите. Это будет иметь решающее значение, чтобы «сделать инициативу заслуживающей доверия», добавили в Bloomberg.

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Ранее, 6 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил необходимость «некоторых компромиссов» для Украины, которая вынуждена будет рано или поздно пойти в разрешении противоречий с РФ. Он отметил, что Киеву потребуется помощь еще в течение многих лет после того, как конфликт с Россией будет завершен.

До этого, 28 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на мирном саммите в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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