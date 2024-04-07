Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил необходимость «некоторых компромиссов» для Украины, которая вынуждена будет рано или поздно пойти в разрешении противоречий с РФ. Об этом он заявил в интервью на программе «Воскресенье с Лаурой Куэнсберг» в субботу, 6 апреля.

«В конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти, нам нужно дать ей возможность оказаться в таком положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров», — цитирует его Би-би-си.

Столтенберг отметил, что Украине потребуется помощь еще в течение многих лет после того, как конфликт с Россией будет завершен. Он подчеркнул, что киевская администрация, возможно, будет вынуждена пойти на уступки ради заключения мирного договора.

Ранее, 5 апреля, итальянская газета La Repubblica сообщила, что в НАТО обсуждают сценарий о приеме Украины в альянс с гарантиями безопасности в обмен на отказ Киева от возвращения освобожденных Россией территорий.

До этого, 29 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может потерпеть поражение и лишиться еще больших территорий. Он отметил, что Киеву нужны переговоры и что «между русскими и Западом больше нет разумной дискуссии».

За день до этого, 28 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на мирном саммите в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.