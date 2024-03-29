Орбан предрек Украине еще больше потерь без мирных переговоров

Украина может потерпеть поражение и потерять еще больше, ей нужны переговоры, заявил 29 марта журналу European Voices премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Прежде всего необходимо прекратить огонь, потому что между русскими и Западом больше нет разумной дискуссии», — отметил венгерский премьер в ходе беседы с бывшим канцлером Австрии (с 2000 по 2007 годы) Вольфгангом Шюсселем.

В ответ на это Шюссель возразил, поскольку, по его мнению, немедленное прекращение огня было бы равносильно поражению.

«Украинцы могут потерять еще больше, в том числе проиграть [военную операцию]», — ответил Орбан.

Бывший канцлер указал, что украинцы могут проиграть только, если Европа не поставит им достаточно оружия.

«Единственный конструктивный результат — немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО и Европейский Союз и одновременно начать переговоры о прекращении огня», — добавил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне допустил обсуждение «формулы мира» с Россией. Он отметил, что дискуссии могут проходить в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, согласно правилам, одобренным участниками.

При этом, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данное заявление противоречит запрету украинского лидера Владимира Зеленского вести эти переговоры. В свою очередь, представитель российского МИДа Мария Захарова указала, что заявила, что Россия не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии.

Зеленский попросил руководство Швейцарии организовать мирную конференцию высокого уровня в ходе визита в страну 15 января. Отмечалось, что в ней должно принять участие как можно больше стран. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию пригласят, хотя приезд ее представителей маловероятен. При этом 13 марта Захарова заявила, что РФ откажется от возможного приглашения именно из-за попыток лоббировать так называемую «формулу мира» Зеленского.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.