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СМИ узнали об обсуждении в НАТО приема Украины в обмен на уступку территорий РФ

La Repubblica: в НАТО обсуждают прием Украины в обмен на уступку территорий РФ
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Фото: Global Look Press/Zhang Cheng
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В НАТО ведется обсуждение сценария, при котором Украина уступит территории РФ в обмен на гарантии безопасности и прием Киева в Североатлантический альянс. Об этом 5 апреля сообщает La Repubblica.

Газета подчеркнула, что этот вариант не предлагается на официальных дискуссиях блока, однако обсуждается неформально. Издание отмечает, что сценарий становится всё более реальным на фоне приближения выборов президента США. При вышеуказанном раскладе России предложат оставить Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, зафиксировать границы и принять в альянс то, что останется Украине.

В материале также указано, что этот сценарий поможет ускорить выделение помощи Киеву, которая была заблокирована в конгрессе США, в особенности перед перспективой возвращения бывшего американского лидера Дональда Трампа в Белый дом.

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Ранее в этот день американский предприниматель Илон Маск заявил, что предполагаемое вступление Украины в НАТО можно сравнить с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

До этого, 4 апреля, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил, что страна заслужила членство в альянсе. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Киев в конечном итоге присоединится к блоку, поскольку его члены поддерживают это решение.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для НАТО лишь инструментом против России. Она объяснила, что альянс сделал Россию целью своей агрессивной политики.

Президент РФ Владимир Путин еще 14 февраля указал, что страна обеспокоена возможностью втягивания Украины в блок, поскольку это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Осенью 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленскийзаявил, что фактически государство уже находится в блоке и соответствует его стандартам. Летом 2023-го депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.

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