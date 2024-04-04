Реклама
Прямой эфир
Политика
Военный эксперт озвучил главный вывод разговора Шойгу и министра обороны Франции
Политика
В МИД РФ указали на риск выхода конфликта на Украине за географические рамки
Мир
Экс-постпред США при НАТО призвал относиться к РФ как к сверхдержаве
Политика
Политологи назвали последствия снижения мобилизационного возраста для Украины
Общество
Путин назвал Херсонес Таврический сакральным местом для России
Мир
В Финляндии сообщили о завершении ремонта трубопровода Balticconnector
Общество
Путин анонсировал открытие молодежных центров в Херсонской и Запорожской областях
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска
Культура
Похищенную картину Тициана выставили на аукционе в Лондоне за $31,6 млн
Мир
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Политика
В Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России
Мир
Кулеба пообещал НАТО «не портить вечеринку» и попросил Patriot
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали троих пособников теракта в «Крокусе»
Мир
Во Франции намерены построить площадку по переработке и обогащению урана
Экономика
Путин заявил о намерении России самой производить необходимые товары
Мир
В США заявили о ярости Байдена из-за гибели волонтеров в Газе
Сюжет:

Кулеба заявил, что Украина заслужила членство в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: страна заслужила членство в НАТО
0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина заслужила членство в НАТО, в Киеве надеются на скорейшее вступление в блок. Об этом 4 апреля заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел.

«Естественно, я выслушал обсуждение о предстоящем саммите в Вашингтоне по вступлению Украины в НАТО. Сегодня обсуждались шаги. Безусловно, Украина заслужила членство в НАТО. Надеюсь это произойдет скоро, а не поздно. Хотел бы поблагодарить администрацию [президента США Джо] Байдена, которая работает над решением наших проблем», — сказал он.

В то же время высказался и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Украина в конечном итоге присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку его члены поддерживают это решение.

«Украина станет членом НАТО. Тема саммита [НАТО в Вашингтоне] — помощь в постройке моста к этому членству. И разработка дальнейшего пути для Украины. Уже многое было сделано, но немало предстоит сделать <...> Украина каждый день отстаивает наши принципы. Это важно», — подчеркнул Блинкен.

Предел метаний: как политика расширения завела НАТО в тупик
Военному блоку исполнилось 75 лет — почему он не смог адаптироваться к изменившемуся миропорядку после распада СССР

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для НАТО лишь инструментом против России, поскольку альянс сделал РФ целью своей агрессивной политики.

22 марта политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что в НАТО никто не ждет Украину. Он подчеркнул, что блок не готов к прямому военному противостоянию с РФ, то есть не готов вступать в конфронтацию напрямую, а не через украинское государственное образование.

До этого, 1 марта, заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что срок, когда Украина вступит в альянс, пока не определен. Вместе с тем глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что немедленное вступление Украины в альянс стало бы «опасным для всех».

Президент России Владимир Путин 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024