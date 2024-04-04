Кулеба заявил, что Украина заслужила членство в НАТО

Украина заслужила членство в НАТО, в Киеве надеются на скорейшее вступление в блок. Об этом 4 апреля заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел.

«Естественно, я выслушал обсуждение о предстоящем саммите в Вашингтоне по вступлению Украины в НАТО. Сегодня обсуждались шаги. Безусловно, Украина заслужила членство в НАТО. Надеюсь это произойдет скоро, а не поздно. Хотел бы поблагодарить администрацию [президента США Джо] Байдена, которая работает над решением наших проблем», — сказал он.

В то же время высказался и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Украина в конечном итоге присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку его члены поддерживают это решение.

«Украина станет членом НАТО. Тема саммита [НАТО в Вашингтоне] — помощь в постройке моста к этому членству. И разработка дальнейшего пути для Украины. Уже многое было сделано, но немало предстоит сделать <...> Украина каждый день отстаивает наши принципы. Это важно», — подчеркнул Блинкен.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для НАТО лишь инструментом против России, поскольку альянс сделал РФ целью своей агрессивной политики.

22 марта политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что в НАТО никто не ждет Украину. Он подчеркнул, что блок не готов к прямому военному противостоянию с РФ, то есть не готов вступать в конфронтацию напрямую, а не через украинское государственное образование.

До этого, 1 марта, заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что срок, когда Украина вступит в альянс, пока не определен. Вместе с тем глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что немедленное вступление Украины в альянс стало бы «опасным для всех».

Президент России Владимир Путин 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.