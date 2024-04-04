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Захарова назвала Украину инструментом антироссийской политики НАТО

Захарова: НАТО выбрала Россию своей главной целью, Украина - лишь инструмент
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НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, Украина — это лишь антироссийский инструмент для достижения цели. Об этом 4 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

4 апреля альянс отмечает свое 75-летие, накануне этой даты его генсек Йенс Столтенберг предложил сделать военные поставки стран НАТО Украине обязательными, а не добровольными. Захарова отметила, что подобные заявления — и есть отражение антироссийской политики блока.

«И второе — это подтверждает то, что Украину они используют как инструмент. Эти заявления (Столтенберга. — Ред.) являются свидетельством, доказательством этих тезисов, о которых мы говорим давно и которые зачастую натовцы отвергали. Это агрессивный блок, направленный против нашей страны. Там есть и другие страны, есть и другие направления, но в первую очередь это наша страна, которая выбрана ими целью», — отметила Захарова в беседе с ТАСС.

Официальный представитель российского МИДа также напомнила о создании Совета НАТО - Украина, заседание которого состоялось на уровне послов на встрече Североатлантического совета в Брюсселе 3 и 4 апреля.

«Этот, с позволения сказать, форум, по сути, единственное, чего удалось добиться Киеву от своих западных спонсоров в обмен на разрушение в антироссийском угаре собственной страны. Альянс хотел нанести России стратегическое поражение, но при этом они уничтожили Украину», — заявила дипломат.

Она также отметила, что заседание совместно с генсеком блока открывал и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, что, по мнению Захаровой, указывает на тот факт, что НАТО «продолжает оставаться инструментом обеспечения интересов прежде всего США».

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Ранее, 3 апреля, Столтенберг на пресс-конференции, посвященной прошедшей в Брюсселе встрече глав МИД стран НАТО заявил о том, что страны НАТО договорились усилить роль альянса в координации помощи Украине. По его словам, детали страны-союзники обсудят в ближайшие недели.

Также 3 апреля газета Politico сообщала, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. По мнению авторов предложения, в этом случае военные поставки Киеву будут защищены от перемен во власти в ЕС и США.

Днем ранее СМИ сообщили о намерении альянса создать фонд в размере $108 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений информации от организации нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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