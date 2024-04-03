Реклама
Прямой эфир
Авто
В России произошло 193 ДТП за прошедшие сутки
Экономика
Мишустин допустил вхождение России в топ-4 экономик мира
Экономика
В России в марте выдачи ипотеки выросли в 1,5 раза
Мир
Госдеп США выразил обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО
Общество
Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести
Армия
Марочко рассказал об уничтожении четырех операторов БПЛА ВСУ под Синьковкой
Мир
В Кремле оценили возможность визита Путина на саммит G20 в Бразилию
Общество
Патрушев заявил о ведущих к Украине следах теракта в «Крокусе»
Мир
Песков прокомментировал слова президента МОК о слежке за спортсменами из РФ
Экономика
Мишустин отметил рост ненефтегазовых доходов РФ на 25% в 2023 году
Общество
Главного инженера рудника «Пионер» арестовали по делу об обрушении горной породы
Мир
Патрушев указал на применение Киевом методов террористов из-за бессилия на поле боя
Политика
В Кремле указали на продолжение Киевом террористической политики
Общество
Путин присвоил космонавту Кикиной звание Героя России
Общество
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Общество
Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем

Столтенберг предложил сделать военные поставки НАТО Украине обязательными

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. J.D. Strong II
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Украине обязательными, а не добровольными. Об этом он заявил 3 апреля перед началом заседания министров иностранных дел стран альянса в штаб-квартире в Брюсселе.

Столтенберг заявил, что считает важным увеличить военную помощь Киеву на фоне его проблем на поле боя. Он также подтвердил, что организация намерена играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

«Нам надо менять динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь по безопасности для Украины в течение всей войны. Поэтому нам надо полагаться меньше на добровольные вклады и больше на обязательства в рамках НАТО, меньше на краткосрочную помощь, больше на многолетние обязательства», — сказал Столтенберг.

Назло Трампу: НАТО может начать координировать помощь Украине вместо США
Западные страны задумались над пересмотром механизма распределения военных поставок Киеву

Ранее, 3 апреля, газета Politico сообщала, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине, вместо США, из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. Издание добавило, что таким образом военные поставки Киеву будут защищены от перемен во власти ЕС и США.

Ранее, 2 апреля, СМИ сообщили о намерении альянса создать фонд в $100 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений этой информации от организации нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО. Есть высокая вероятность, что до июля в предложение будут внесены изменения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024