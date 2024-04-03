Столтенберг предложил сделать военные поставки НАТО Украине обязательными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Украине обязательными, а не добровольными. Об этом он заявил 3 апреля перед началом заседания министров иностранных дел стран альянса в штаб-квартире в Брюсселе.

Столтенберг заявил, что считает важным увеличить военную помощь Киеву на фоне его проблем на поле боя. Он также подтвердил, что организация намерена играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

«Нам надо менять динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь по безопасности для Украины в течение всей войны. Поэтому нам надо полагаться меньше на добровольные вклады и больше на обязательства в рамках НАТО, меньше на краткосрочную помощь, больше на многолетние обязательства», — сказал Столтенберг.

Ранее, 3 апреля, газета Politico сообщала, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине, вместо США, из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. Издание добавило, что таким образом военные поставки Киеву будут защищены от перемен во власти ЕС и США.

Ранее, 2 апреля, СМИ сообщили о намерении альянса создать фонд в $100 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений этой информации от организации нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО. Есть высокая вероятность, что до июля в предложение будут внесены изменения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.