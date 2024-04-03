Politico узнала о планах НАТО заменить США во главе группы помощи Украине

НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине, вместо США, из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. В этом случае удастся сохранить потоки военной помощи Киеву, пишет 2 апреля газета Politico.

Передача группы в состав НАТО стала бы важным шагом к укреплению поддержки Западом борьбы на Украине в обозримом будущем на фоне опасений Европы по поводу возвращения Трампа в Белый дом. В ближайшей перспективе внутренняя политика США и других стран уже грозит прекращением финансирования поставок Киеву вооружения, говорится в статье.

«Среди не всей, а только части группы НАТО есть мнение, что лучше институционализировать этот процесс на случай переизбрания Трампа. И это то, к чему США придется привыкнуть, потому что эти опасения вполне обоснованные», — сказал бывший сотрудник Пентагона и НАТО Джим Таунсенд.

Издание добавило, что таким образом поставки военной помощи Украине будут защищены от перемен во власти ЕС и США.

Ранее в этот день СМИ сообщили о намерении НАТО создать фонд в $100 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений этой информации от альянса нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО. Есть высокая вероятность, что до июля в предложение будут внесены изменения.

1 апреля глава МО Эстонии Ханно Певкур заявил, что военный персонал каждой страны — члена НАТО уже находится на Украине. Он добавил, что это военные атташе или люди, которые «время от времени» совершают поездки на украинскую территорию. За день до этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен сообщила, что допускает отправку западных войск на Украину в будущем. Дипломат отметила, что сейчас такой необходимости нет.

Президент Франции 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.