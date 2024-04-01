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Глава МО Эстонии заявил о нахождении военных атташе НАТО на Украине

Певкур: у каждого члена НАТО есть военный персонал на Украине
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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Военный персонал каждой страны — члена НАТО уже находится на Украине. Об этом 1 апреля заявил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур.

«Реальность такова, что у каждого государства — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине», — сказал он в интервью газете Die Presse.

Певкур добавил, что это военные атташе или люди, которые «время от времени» совершают поездки на Украину.

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Ранее, 31 марта, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что допускает отправку западных войск на Украину в будущем. Дипломат отметила, что сейчас этой необходимости нет.

Накануне, 30 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве отметила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Она напомнила, что французский лидер Эммануэль Макрон априори не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

Президент Франции 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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