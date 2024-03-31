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Глава МИД Финляндии не исключила отправку войск на Украину в будущем

FT: глава МИД Финляндии допустила в будущем отправку войск на Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jouni Porsanger
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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила отправку западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что сейчас этой необходимости нет. Об этом высокопоставленный дипломат сообщила 31 марта в интервью британской газете Financial Times.

«Сейчас не время отправлять войска <…>, и мы даже не готовы обсуждать это сейчас. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», — отметила министр.

Также дипломат подчеркнула, что лучше «заставить Россию гадать, к чему будут готовы сторонники Украины», чем раскрывать все планы.

Высказывания Валтонен, ранее поддержанные лидерами и официальными лицами стран Прибалтики, подчеркивают, как президент Франции Эммануэль Макрон завоевал расположение передовых членов НАТО после его заявлений о возможной отправке войск страны на Украину, отмечается в публикации.

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Накануне, 30 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве в ходе брифинга со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком в Одессе отметила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Она напомнила, что Макрон «априори» не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

Ранее, 28 марта, депутат Верховной рады Тарас Батенко заявил, что Франция стала лидером по обеспечению украинской армии оружием. Он добавил, что Украина и Франция «связаны узами генетической памяти».

Президент Франции 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину.

Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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