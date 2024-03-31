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Председатель Нацсобрания Франции сочла всё возможным в вопросах помощи Украине

Глава Нацсобрания Франции заявила, что «возможно всё» в контексте помощи Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Об этом 30 марта заявила председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве в ходе брифинга со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком в Одессе.

По словам Браун-Пиве, президент Франции Эммануэль Макрон «априори» не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

«В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца конфликта, до самой победы, ничего не исключено, всё остается возможным», — привел слова Брон-Пиве телеканал «Мы Украина».

Как отметила Брон-Пиве, слова Макрона не нуждаются в дальнейшей интерпретации, поскольку его позиция достаточно понятна.

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Ранее, 28 марта, депутат Верховной рады Тарас Батенко заявил, что Франция стала лидером по обеспечению украинской армии оружием. Он добавил, что Украина и Франция «связаны узами генетической памяти».

26 марта в материале The Associated Press (AP) сообщалось, что Франция планирует поставить Киеву 78 самоходных артиллерийских орудий (САУ) Caesar и 80 тыс. снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий. Издание со ссылкой на слова Лекорню отметило, что Франция участвует в инициативе Чехии по поиску и закупке боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза.

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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