Без шума и тыла: почему Запад и Зеленский заговорили о большом российском наступлении

В конце марта ведущие западные СМИ заговорили о том, что Россия вот-вот начнет масштабное наступление, которое Украина может и не отбить. С этим же тезисом выступил Владимир Зеленский, который сообщил, что ВСУ не готовы к тяжелой обороне. «Известия» разбирались в том, с чем связаны эти заявления.

Что говорят на Западе и в Киеве

В конце марта ведущие западные СМИ заговорили о том, что российская армия совсем скоро начнет масштабное наступление, которое Украина может и не отбить. Так, журнал The Economist пишет, что фронт может прийти в движение в конце мая, когда земля подсохнет после весенней распутицы. По данным издания, у Украины будет гораздо меньше шансов отразить атаки, чем раньше. «Ведется обустройство оборонительных укреплений, но оно должно было начаться гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно», — говорится в публикации.

В свою очередь, в газете The Times вышел материал с характерным заголовком «Пришло время поговорить о падении Киева». В публикации отмечается, что западное общественное мнение устало от украинского конфликта и смирилось с тем, что ВСУ зашли в тупик. В таких условиях российские войска могут прорвать фронт на юге и востоке, а также приблизиться к Киеву. Утверждается, что украинская армия способна только замедлить, но не остановить продвижение россиян.

Военнослужащие ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с похожими тезисами. В своем интервью телеканалу CBS News он заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, которое якобы ожидается в мае или июне. По его словам, украинской армии не хватает «много разных вещей», в том числе систем противовоздушной обороны, артиллерийских установок и снарядов. Характерно, что власти Казахстана после этого заявления посоветовали своим гражданам выехать из Одесской и Харьковской областей.

В чем причины упадка

К концу марта украинская армия действительно оказалась в трудном положении. Одна из серьезных проблем — дефицит личного состава. Согласно многочисленным свидетельствам, ВСУ на ряде направлений не хватает военнослужащих. Так, представитель армии Украины Алексей Тарасенко говорил, что средний возраст солдат далеко за 40, у многих проблемы со здоровьем.

При этом Верховная рада до сих пор не приняла закон о мобилизации, который предполагает снижение нижней планки призывного возраста и отмену ряда отсрочек. Региональные военкоматы по-прежнему пытаются отловить новобранцев на улицах, в транспорте и ресторанах, но достигают всё меньше успеха, всё больше мужчин уходят фактически на нелегальное положение. Так, в Ивано-Франковской области сообщили, что в регионе насчитывается 40 тыс. уклонистов, в Полтавской области сообщили о 36 тыс. «ухилянтов».

Вторая проблема — дефицит оружия и боеприпасов. В марте прошлого года Евросоюз обещал поставить Киеву миллион снарядов. В марте нынешнего года в Брюсселе признались, что этот план оказался слишком оптимистичным, за год европейцы смогли передать только 500 тыс. боеприпасов. Главком ВСУ Александр Сырский в связи с этим говорил, что российская армия к концу марта достигла шестикратного преимущества в снарядах и артиллерии.

Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

При этом много говорилось о том, что Киев якобы готов наладить собственное оборонное производство. В частности, президент Зеленский обещал, что в 2024 году Украина выпустит миллион дронов, которые помогут компенсировать нехватку боеприпасов. В конце марта, однако, пропагандист Юрий Бутусов сообщил, что программа не действует. «Прошло три месяца, потребности войск государство обеспечивает процентов на пять. Складывается впечатление, что общество успокаивают заявлениями, а деньги распихивают по карманам», — подчеркивал он.

Третья проблема — сложности со строительством оборонительных рубежей. Владимир Зеленский обещал возвести укрепления еще в декабре прошлого года. Сроки, однако, оказались сдвинуты. Так, в Харьковской области сообщили, что работы начались только в марте, при этом якобы ощущается острая нехватка мин. Бывший президент Петр Порошенко с трибуны Верховной рады заявил, что всего в стране оборудовали только десятую часть всех планировавшихся укреплений, «земля горит по всей длине фронта — от Купянска до Херсона».

Наконец, Украина сидит на голодном финансовом пайке. Конгресс США с осени прошлого года не может согласовать выделение $60 млрд помощи, палата представителей до сих пор не проголосовала по документу, ожидается, что вопрос обсудят в середине апреля. Кроме того, Евросоюз решил не передавать Украине $5 млрд доходов от замороженных российских активов. В Киеве в связи с этим говорят о крайне трудной финансовой ситуации. По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, с начала года Украина получила только 10% тех денег, которые необходимы для выживания государства.

Что говорят эксперты

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов называет закономерными многочисленные публикации и заявления о тяжелом положении ВСУ.

— У Украины сейчас две главные проблемы, которые влияют на ситуацию на фронте. Это нехватка денег и дефицит военнослужащих, пробуксовка мобилизационных механизмов. В таких условиях положение украинской армии неизбежно ухудшается. Я отмечаю, что в последнее время в Киеве произошло несколько громких отставок военного руководства. Например, своих должностей лишились главком ВСУ Залужный и секретарь СНБО Данилов. Видимо, таким образом пытаются хоть как-то встряхнуть украинскую армию, — говорит он.

Фото: Global Look Press/Juan Moreno

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский призывает осторожно относиться к выступлениям украинских и западных политиков.

— В украинской армии действительно ощущается дефицит живой силы и вооружения. Но я бы не преувеличивал эти проблемы, тяжелые бои продолжаются почти на всем протяжении фронта. Я думаю, что нынешние многочисленные комментарии вызваны внутриполитической борьбой на Западе, в первую очередь в США, где вовсю идет избирательная кампания. Демократы и лично Джо Байден сделали ставку на Украину, поэтому им нужно показать успех на этом направлении. Соответственно, нужно побудить республиканцев согласовать выделение помощи, для этого используются алармистские публикации и заявления, — полагает он.

Военный эксперт Василий Дандыкин также призывает спокойно относиться к жалобам украинских политиков и западных журналистов.