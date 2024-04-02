СМИ сообщили о намерении НАТО создать фонд в $100 млрд для закупок оружия Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите Североатлантического альянса предложит создать фонд в $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет. Об этом 2 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Столтенберг предложит создать фонд на основании взносов стран альянса объемом в $100 млрд в течение пяти лет в качестве части пакетных соглашений, которые предстоит подписать лидерам стран альянса на саммите в июле в США», — говорится в публикации.

При этом подчеркивается, что официальных подтверждений этой информации от альянса пока нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО. Есть высокая вероятность, что до июля в предложение будут внесены изменения, добавили в Bloomberg.

Кроме того, во время саммита НАТО также может взять на себя обязанности возглавляемой США контактной группы обороны Украины, которая координирует поставки оружия Киеву из 50 стран. Отмечается, что, в случае если члены альянса поддержат предложения Столтенберга, это будет означать «смену парадигмы» и прямое втягивание Североатлантического альянса в конфликт.

Накануне глава МО Эстонии Ханно Певкур заявил, что военный персонал каждой страны — члена НАТО уже находится на Украине. Он добавил, что это военные атташе или люди, которые «время от времени» совершают поездки на украинскую территорию. За день до этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что допускает отправку западных войск на Украину в будущем. Дипломат отметила, что сейчас этой необходимости нет.

До этого, 30 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве отметила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Она напомнила, что французский лидер Эммануэль Макрон априори не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

Президент Франции 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.