Столтенберг указал на намерение НАТО усилить свою роль в помощи Киеву
Страны НАТО договорились усилить роль альянса в координации помощи Украине. Об этом 3 апреля заявил генсек блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции, посвященной прошедшей в Брюсселе встрече глав МИД стран НАТО.
«Сегодня мы не приняли никаких окончательных решений о том, какой формат мы создадим, но мы согласились начать планирование», — сказал он.
По его словами, детали страны-союзники обсудят в ближайшие недели.
В ходе встречи министры обсудили расширение поддержки Украины на долгосрочной основе, включая предложение о пятилетнем фонде в €100 млрд ($107,6 млрд) и план способа «защиты Украины от Трампа».
Ранее в среду Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Украине обязательными, а не добровольными.
Также 3 апреля газета Politico сообщала, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. По мнению авторов предложения, в этом случае военные поставки Киеву будут защищены от перемен во власти в ЕС и США.
Днем ранее СМИ сообщили о намерении альянса создать фонд в размере $108 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений информации от организации нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.