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Столтенберг указал на намерение НАТО усилить свою роль в помощи Киеву

Столтенберг: страны НАТО усилят роль альянса в координации помощи Украине
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Страны НАТО договорились усилить роль альянса в координации помощи Украине. Об этом 3 апреля заявил генсек блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции, посвященной прошедшей в Брюсселе встрече глав МИД стран НАТО.

«Сегодня мы не приняли никаких окончательных решений о том, какой формат мы создадим, но мы согласились начать планирование», — сказал он.

По его словами, детали страны-союзники обсудят в ближайшие недели.

В ходе встречи министры обсудили расширение поддержки Украины на долгосрочной основе, включая предложение о пятилетнем фонде в €100 млрд ($107,6 млрд) и план способа «защиты Украины от Трампа».

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Ранее в среду Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки НАТО Украине обязательными, а не добровольными.

Также 3 апреля газета Politico сообщала, что НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине вместо США из-за возможного переизбрания бывшего американского президента Дональда Трампа. По мнению авторов предложения, в этом случае военные поставки Киеву будут защищены от перемен во власти в ЕС и США.

Днем ранее СМИ сообщили о намерении альянса создать фонд в размере $108 млрд для закупок оружия Киеву. При этом официальных подтверждений информации от организации нет, а сам фонд должен быть одобрен всеми участниками НАТО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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