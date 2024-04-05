Маск сравнил вступление Украины в НАТО с фильмом о ядерном апокалипсисе

Американский предприниматель Илон Маск заявил 5 апреля, что предполагамое вступление Украины в НАТО можно сравнить с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

Основатель компании SpaceX опубликовал в социальной сети X (бывш. Twitter) видеозапись выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого глава Госдепартамента заявил, что Украина «станет членом НАТО».

«Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис», — оставил комментарий Маск под постом.

Также он приложил к публикации ссылку на отрывок из художественного фильма «На следующий день» (The Day After, 1983), в котором показаны кадры вымышленной ядерной войны между СССР и США.

Ранее 5 апреля газета The New York Times (NYT) сообщила, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на саммите в июле. Как говорится в материале, Украина ожидает получить официальное приглашение на вступление в НАТО, но представители блока едины во мнении, что этого не произойдет на мероприятиях, приуроченных к 75-летию альянса. Источники NYT сообщили, что против приема Украины в альянс выступают США и Германия.

4 апреля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил, что Украина заслужила членство в альянсе, в Киеве надеются на скорейшее вступление в блок. Госсекретарь США Энтони Блинкен после мероприятия также подчеркнул, что Украина в конечном итоге присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку его члены поддерживают это решение.

До этого, 1 марта, заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что срок, когда Украина вступит в альянс, пока не определен. Вместе с тем глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что немедленное вступление Украины в альянс стало бы «опасным для всех».

22 марта политолог Иван Мезюхо сказал «Известиям», что в НАТО никто не ждет Украину. Он подчеркнул, что блок не готов к прямому военному противостоянию с РФ, то есть не готов вступать в конфронтацию напрямую, а не через украинское государственное образование.

Президент России Владимир Путин 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.