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СМИ узнали о нежелании НАТО предлагать Украине вступление в альянс в июле

NYT: лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на саммите в июле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на саммите в июле. Об этом 5 апреля сообщила газета The New York Times (NYT).

Как говорится в материале, Украина ожидает получить официальное приглашение на вступление в НАТО, но представители блока едины во мнении, что этого не произойдет на мероприятиях, приуроченных к 75-летию альянса.

«У НАТО нет желания принимать нового члена, который в соответствии с договором о коллективной безопасности втянул бы блок в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», — пишет газета.

Источники NYT сообщили, что против приема Украины в альянс выступают США и Германия.

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4 апреля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил, что Украина заслужила членство в альянсе, в Киеве надеются на скорейшее вступление в блок. Госсекретарь США Энтони Блинкен после мероприятия также подчеркнул, что Украина в конечном итоге присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку его члены поддерживают это решение.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для НАТО лишь инструментом против России, поскольку альянс сделал РФ целью своей агрессивной политики.

До этого, 1 марта, заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что срок, когда Украина вступит в альянс, пока не определен. Вместе с тем глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что немедленное вступление Украины в альянс стало бы «опасным для всех».

Президент России Владимир Путин 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.

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